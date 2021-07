In questi giorni di solleone, caldo e mare, in molti di noi mirano ad ottenere un’abbronzatura uniforme, dorata. Sempre, però, senza rischi per la salute della nostra pelle.

In questo articolo abbiamo svelato un semplice trucco per avere un colorito dorato perfetto senza chiazze, ma oggi vogliamo svelare un piccolo trucchetto per fare in modo che l’abbronzatura duri più a lungo e evitare che la pelle si stacchi in modo antiestetico: ecco il sorprendente trucco per avere un’abbronzatura perfetta e più duratura.

Sempre fare questa cosa prima di prendere il sole

Se vogliamo avere un colore dorato, curato e che duri più tempo possibile, dobbiamo sempre seguire questo consiglio, semplicissimo da realizzare. Innanzitutto, dobbiamo evitare che lo strato di pelle superficiale si spelli, lasciando che si veda lo strato più profondo e più chiaro: per fare ciò esiste un semplice e geniale modo.

Occorre esfoliare benissimo la pelle con uno scrub che rimuova le cellule morte in ogni parte del corpo. Per ottenere questo effetto possiamo usare uno scrub in crema oppure possiamo usare un guanto esfoliante, effettuando un delicato massaggio su tutto il corpo sotto la doccia. Un altro metodo molto efficace è fare un bagno turco in modo che la pelle morta si rimuova ancora più facilmente.

In questo modo avremo rimosso le cellule morte e l’abbronzatura potrà attaccarsi sulla pelle più giovane e durerà molto più a lungo.

Ecco il sorprendente trucco per avere un’abbronzatura perfetta e più duratura

Ora che la nostra pelle è rinnovata, possiamo finalmente esporci al sole. Ricordiamoci sempre, però, di proteggerci con la giusta quantità di protezione solare. Un’altra cosa di cui ricordarsi sempre è quella di evitare di prendere il sole nei momenti più caldi della giornata.

In questo semplice modo potremo ottenere un’abbronzatura lunga tutta l’estate e perfettamente uniforme, evitando chiazze e croste