Vivere con un cane o gatto predispone una grande responsabilità, non basta solo un angolo dove riporre la cuccia o la lettiera. Bisogna rendere la casa adatta agli animali. Bisogna eseguire semplici accorgimenti per prendersi cura della loro salute. Ci sono moltissime piante che rendono l’ambiente confortevole, ma molte sono pericolose per i piccoli amici pelosi. Queste piante faranno felice cane e gatto aumentando in modo sorprendente il buon umore e soprattutto non sono tossiche. L’importante è creare un ambiente confortevole rendendo le loro giornate serene, perché possono essere anche molto dispettosi.

Ci sono piante tossiche che non bisogna assolutamente tenere in ambienti in cui ci sono cani e gatti. Mentre ci sono piante che aiutano al buon umore creando un habitat naturale per gli amici pelosi.

Queste piante servono a creare un giardino o terrazza a prova di animale donando i colori della natura.

Ecco un elenco delle piante sorprendenti che rendono il buon umore.

Partiamo dallo splendido fiore della Camelia, con il suo colore rende il balcone pieno di vita. Cresce bene anche in penombra e non ha bisogno di molta cura.

Anche la calendula è molto amata dagli amici pelosi. Oltre alla sua bellezza serve a proteggere tutte le piante da insetti nocivi.

Poi la magnolia, alberi stupendi e da colori intensi e delicati. La magnolia cresce anche in cespugli, ideali da piantare in giardino.

Rosmarino, basilico e menta: amate da cane e gatti

Il rosmarino dalle mille proprietà: curative, estetiche e molto utilizzato in cucina. Può essere piantato in giardino o in vaso posto sul balcone. Amato dagli amici a quattro zampe in quanto non è nocivo per la salute.

Basilico e menta, piante profumate e dal colore verde intenso, utilizzate in cucina per tantissime pietanze. Non sono nocive per i nostri amici pelosi. Infine, la pianta dal profumo unico che non può mancare sui balconi e in giardino.

Si tratta della lavanda, che rende l’ambiente caldo con le sue sfumature di colore viola tenue. Inoltre, si può essiccare e racchiuderla in sacchetti da riporre nei cassetti della biancheria. In questo modo si rende la biancheria profumata.