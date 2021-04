Le case di tutti sono piene di oggetti di cui quasi ci dimentichiamo. Lasciati per anni in soffitta, o in cantina, non riusciamo a ricordarci il loro vero valore. Lo Staff di ProiezionidiBorsa dà spesso consigli su quest’ambito perché è un aspetto che non va affatto sottovalutato.

Ci sono infatti tante cose che possono essere vendute in rete, e che possono fruttarci davvero molti soldi. Si tratta spesso di cose davvero comuni: chitarre, console per videogiochi, elettrodomestici. Oggi vedremo un’altra possibile fonte di guadagno che di sicuro tutti abbiamo, anche se magari in quantità ridotta. Corriamo a svuotare i cassetti di casa perché dentro potremmo trovare un autentico tesoro.

Il bene di grandissimo valore

Quanti di noi hanno un mobile in cui tengono vecchi gioielli? Sono quelli delle nostre nonne, o comunque di parenti anziani che non li indossano più. Spesso non si tratta di bigiotteria, ma di veri gioielli che di sicuro hanno un gran valore. Ciò che però pochi sanno è che alcuni valgono tanto proprio perché sono vintage.

Esatto, esiste un intero mercato dedicato a collane, orecchini, braccialetti, e tanti altri accessori preziosi del passato. Essi magari sono stilisticamente molto diversi da quelli di oggi, e proprio per questo attirano molti estimatori.

Le cose a cui fare attenzione

Premettiamo una cosa: vendiamo solo ciò da cui non abbiamo problemi a separarci. Se sono oggetti che hanno un valore anche affettivo, non ha senso rinunciarci solo per fare dei soldi. Quindi la prima cosa da fare è scegliere ciò che riteniamo vendibile.

Una volta che avremo trovato i gioielli che ci interessano, facciamo una bella ricerca in rete e cerchiamo di capirne il valore. Vedremo che su eBay, o su Instagram, o ancora meglio su siti specializzati, ci sono tante possibilità per metterli in vendita.

La maggior parte di questi potrebbe valere qualche centinaio di euro, una cifra davvero importante. E se siamo fortunati, e troviamo qualcosa di particolarmente raro, allora le cifre possono salire drammaticamente. Ad esempio, i gioielli prodotti dalla leggendaria Elsa Schiaparelli possono arrivare a diverse migliaia di euro.

Corriamo a svuotare i cassetti di casa perché dentro potremmo trovare un autentico tesoro. Assicuriamoci che non abbiamo un valore affettivo esagerato e potremo guadagnare un bel gruzzoletto.