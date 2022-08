Spesso abbiamo ripetuto quanto la materia astrologica possa essere rappresentativa della propria personalità. Non parliamo infatti solo del Sole di nascita, ovvero quello determinato dalla data e dal proprio segno zodiacale: esiste infatti un’analisi più approfondita da fare. Si tratta del tema natale, ovvero di una specie di istantanea del cielo al momento della nostra nascita. In questo quadro appaiono diversi pianeti e asteroidi del nostro sistema solare. Ognuno di essi rappresenta una sfaccettatura della nostra personalità a seconda del segno e della casa in cui cade. Per facilitare lo studio di questa disciplina complessa e variegata oggi facciamo un esempio in merito per chi desidera affacciarvisi. Vedremo, inoltre, qual è il segno più simpatico e che molti considerano un fine umorista.

I dodici settori della carta natale

Nel tema di ogni persona sono presenti tutti e dodici i segni zodiacali. Alcuni, però, spesso sono più in risalto di altri. Questo, ad esempio, è il caso degli stellium, ovvero degli accumuli di pianeti in una parte. Ad esempio un Capricorno può differire dalle caratteristiche a lui tradizionalmente attribuite quando presenta molti pianeti personali nell’attiguo Sagittario. Questo renderebbe il soggetto sicuramente più “gioviale” e aperto verso filosofia e viaggi. Oltre al segno, però, sono anche importanti le case del tema, ovvero i dodici settori in cui esso è diviso. Prendendo sempre il caso di prima, se tutti i pianeti in Sagittario cadessero nella 4ª casa, settore tradizionalmente legato al Cancro, la voglia di partire sarebbe smorzata. Potrebbe, però, riempire la casa di cartine o di oggetti provenienti da Paesi lontani oppure amare i romanzi di avventura.

Ecco il segno più simpatico dello zodiaco con cui morire dalle risate

Passiamo, però, nel dettaglio al senso dell’umorismo. Generalmente i valori associati alla quinta casa, e quindi al Leone, giocano a favore della simpatia. Questo, infatti, è il settore che governa il divertimento, la spensieratezza e la creatività. Quest’ultima è anche considerata in senso generativo e per questo determina anche i figli. Quindi avere dei pianeti lì potrebbe aiutare ad avere la battuta pronta o a sdrammatizzare. Se si tratta di Mercurio, ad esempio, si potrebbe manifestare nella bravura a giocare con le parole e nel desiderio di fare sfoggio della propria intelligenza. Se invece si tratta di Venere, il soggetto potrebbe essere portato ad essere un po’ frivolo e a brillare nel gioco della seduzione.

Lettura consigliata

Molti pensano male di questo segno zodiacale che invece è un amico e un amante fedele ed è fra i più creativi dello zodiaco