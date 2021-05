La puzza di sudore è una delle più difficili da rimuovere dagli abiti, qualsiasi additivo utilizziamo. A volte rimane impregnata negli abiti anche dopo averli portati in lavanderia. Altre volte, nonostante i migliori detersivi che utilizziamo, resiste comunque ad oltranza.

Allora, ci chiederemo cosa fare per risolvere definitivamente questo scomodo problema. Ebbene, ecco il rimedio infallibile per eliminare la puzza di sudore dai capi, senza perdere tempo e senza doverli mettere in lavatrice!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Rimedio naturale infallibile contro il sudore

Molto semplice ed economico. Basta riempire d’acqua una bacinella e metterci due cucchiai di bicarbonato. Poi immergiamoci i nostri capi che puzzano di sudore.

Ebbene, il bicarbonato è un anti odore naturale, quindi eliminerà completamente il cattivo odore dai nostri capi. Esso funzionerà come prelavaggio. Infatti, dopo averli tenuti in ammollo per un’ora, li laveremo con un detersivo profumato neutro.

Un altro rimedio naturale

Ecco un altro rimedio infallibile per eliminare la puzza di sudore dai capi, senza perdere tempo e senza doverli mettere in lavatrice. Anzi, se i vestiti continuano a puzzare di sudore anche dopo averli messi in lavatrice, seguiamo queste istruzioni.

Prendiamo un detersivo per i piatti neutro. E mischiamolo ad alcool rosa o bianco. In alternativa a quest’ultimo, potremmo utilizzare l’aceto bianco.

Otterremo un preparato da utilizzare sulla zona interessata, che puzza di sudore. Lasciamo in posa per venti minuti. I risultati saranno sorprendenti!

Inoltre, quando il cattivo odore di sudore persiste, soprattutto nella zona delle ascelle, seguiamo questo procedimento alternativo.

Utilizziamo una spugna imbevuta di acqua e aceto bianco. Lasciamola agire per un’ora sulla zona interessata. Infine, laviamo il capo in lavatrice.

Anche in questo caso, i risultati saranno più che assicurati. Infatti, risulteranno molto più efficaci i rimedi naturali come questi, a costo zero, anziché i costosi lavaggi delle lavanderie, che peraltro non assicurano un esito altrettanto soddisfacente!