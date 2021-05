Forse non si è mai sentito parlare di acido ascorbico. Infatti, è più comune conoscere questa sostanza col nome di vitamina C. Essa è fondamentale per contrastare influenze, raffreddori e per rafforzare il sistema immunitario. Ma ciò che nessuno sa, è che dietro la vitamina C si nasconde una pelle liscia e in salute.

È grazie alla vitamina C che la pelle viene protetta dagli agenti dannosi come raggi del sole, prodotti chimici, inquinamento. Ed è possibile usarla in molti modi, ottenendo effetti sorprendenti. Ecco il segreto per una pelle liscia e setosa con effetto lifting grazie a questo cosmetico casalingo naturale che elimina le rughe.

Pelle giovane e protetta

Come si accennava, la vitamina C fa parte di quei principi che garantiscono protezione alla pelle di tutto il corpo. Grazie ad essa è come se avessimo una vera e propria barriera difensiva. Questa vitamina contrasta l’ossidazione da esposizione ai raggi UV. In questo modo è più difficile che si formino macchie solari, rughe che si verifichino scottature.

Ma la vitamina C non è importante per la pelle solo durante l’esposizione al sole. È fondamentale creare una base protettiva cominciando dalla stagione fredda. Inoltre, l’uso diretto di vitamina C sul viso permette di proteggersi dal trucco e mantenere idratata la pelle. Usarla è una garanzia di rigenerazione delle cellule che contrastano l’invecchiamento.

Ma come possiamo utilizzare la vitamina C sulla pelle? La prima cosa da fare è chiedere al nostro medico o dermatologo di fiducia. Inoltre, i trattamenti non possono prolungarsi per più di due mesi, specialmente se si tratta di pelli sensibili.

La prima ricetta da vita a un siero molto concentrato da utilizzare con parsimonia. Avremo bisogno di 1gr di vitamina C (una punta di cucchiaino), 4ml di acqua distillata e 5ml di glicerina. Si inizia sciogliendo la vitamina C nell’acqua distillata in un contenitore che non deve essere di metallo. Unire anche la glicerina e agitare. Usiamone poche gocce alla volta e risciacquiamo dopo qualche minuto in posa. Il siero si conserva in un luogo fresco e asciutto.

In alternativa possiamo fare una maschera con vitamina C (una punta di cucchiaino), argilla verde (3 cucchiai) e infuso di tè verde. Mescolare prima i due ingredienti, aggiungendo l’acqua necessaria a creare una crema. Applicare al viso e tenere in posa per 7-8 minuti. Subito dopo lavare il viso con acqua tiepida e applicare una crema idratante.