Viaggiare è una cosa fantastica e meravigliosa che permette di ampliare le conoscenze di culture e popoli. Purtroppo si può trasformare in un’esperienza spiacevole se s’incappa in qualche borseggiatore.

Si pensi a una persona che resta senza documenti e soldi in un luogo di cui, magari, non si conosce nemmeno bene la lingua in uso. Sarebbe un vero disastro. Ma come ovviare al problema ed evitare questo eventuale e spiacevole inconveniente? Ecco, allora, 5 semplici trucchi per evitare di essere borseggiati in viaggio.

Portare con sé uno zaino con tasca antifurto

Ne esistono molti in commercio, di più tipologie. Esistono zaini con una tasca rivolta verso il dorso, dunque che resterebbe a stretto contatto con la schiena del suo possessore.

Altri aventi chiusure particolari per cui si possono aprire solo se non sono indossati. Oppure ancora zaini con aperture a combinazione numerica e via discorrendo.

Avere abiti con tasche interne

Durante un viaggio, è molto utile indossare abiti che posseggono tasche interne. Non è necessario che siano grandi e capienti, basta che sia possibile inserirvi dei soldi contanti per le emergenze, così si eviteranno facili borseggi. Sarebbe utile se suddette tasche avessero una cerniera o un sistema di chiusura per tenere ancor più al sicuro il denaro.

Possedere un marsupio o un borsello

Portare con sé un marsupio, avendo cura di tenerlo bene in vista del suo possessore, aiuta ed evitare spiacevoli inconvenienti ed è anche molto utile per avere le cose importanti a portata di mano.

In alternativa, molto meno pratico ma certamente più sicuro ancora, indossare un piccolo borsello appeso al collo. Se esso risulta essere comodo, il consiglio è quello di tenerlo lontano dalla vista di occhi indiscreti, ponendolo al di sotto della maglia indossata.

Dividere il denaro ed avere dei sostitutivi dei documenti

Suddividere il denaro in tre/cinque piccoli capitali e dunque porlo in luoghi diversi, avendo cura di ricordarne bene l’ubicazione, aiuta ad essere sempre preparati.

Molto remota è la possibilità che un eventuale borseggiatore possa avere facile accesso a tutti i luoghi dove si andrà a stoccare il denaro. Anche avere dei sostitutivi dei documenti è molto utile. Spesso sono sufficienti delle normali fotocopie per far fronte ad emergenze.

Non dare nell’occhio ed evitare strade pericolose

Informarsi prima di compiere un viaggio, per evitare luoghi poco piacevoli e pericolosi, è fondamentale.

Ecco terminati i 5 semplici e preziosi trucchi per evitare di essere borseggiati in viaggio. Se rispettati tutti sarà molto alta la probabilità di svolgere un viaggio sereno, piacevole e privo di rischi legati ai furti.