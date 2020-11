Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I prodotti, gli strumenti e gli oggetti che sono presenti nelle nostre case sono ormai diventati tantissimi. Inoltre, molti di questi, sono considerati indispensabili, ad esempio, per portare a termine le faccende domestiche.

Anche per quanto riguarda l’igiene personale, sono tanti gli accessori a cui facciamo affidamento. Se alcuni di questi sono molto efficaci, e possono durare per diversi anni, altri vengono smaltiti direttamente dopo l’utilizzo. In quest’ultimo caso, la maggior parte delle persone non presta troppa attenzione a come usare al meglio questi strumenti.

Un incredibile spreco

Essendo accessori che costano pochi euro, la cura nella manutenzione e nella modalità d’uso non è la stessa che si riserva, ad esempio, ad un elettrodomestico. Questo, infatti, è il caso di un rasoio, di una crema, dello shampoo, del dentifricio, e non solo.

Viene calcolato come, nella maggior parte dei casi, le persone buttano una confezione di sapone quando all’interno vi è ancora un dieci percento di liquido utilizzabile. Facendo una somma approssimativa, la quantità di sapone che viene sprecato ogni anno è impressionante.

La stessa cosa avviene per il dentifricio. A causa del design del tubetto, infatti, in molti ritengono di averne terminato il liquido molto prima di quando questo effettivamente accada. Anche traducendo tutto ciò in una somma di denaro, lo spreco annuo per abitazione risulta veramente incredibile.

Conoscendo un piccolo trucco, però, si potrà ovviare a questo problema. Dunque, ecco il metodo infallibile per utilizzare tutto il dentifricio e non sprecarne neanche un grammo.

Le pinze per documenti

Per ovviare a questo problema bisogna intervenire nel momento in cui si acquista il dentifricio.

Appena acquistato, basterà applicare una comunissima pinza per documenti alla fine del tubetto. In questo modo, invece di fare pressione con le dita per far uscire il dentifricio, si manderà avanti la pinza. Facendola scivolare fino ad arrivare in cima, si sarà certi che tutto il liquido contenuto uscirà fuori e non resterà incastrato negli angoli.

Gli stessi angoli che, appunto, le dita non raggiungono nel momento in cui si preme il tubo. Provare per credere.

Dunque, ecco spiegato il metodo infallibile per utilizzare tutto il dentifricio e non sprecarne neanche un grammo.