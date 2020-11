Primo lockdown estetiste chiuse, secondo lockdown parziale estetiste nuovamente chiuse. Le unghie quindi bisogna farle da sole e in casa. Esistono moltissimi modi per farsi le unghie, che partono dal semplice smalto colorato fino alla ricostruzione dell’unghia. Le donne più esperte sanno ormai farsi le unghie in modo autonomo e senza farsi male, altre invece hanno bisogno di più pratica. Online è possibile acquistare interi set per farsi le unghie ed è anche possibile acquistare i vari smalti della colorazione che si desidera.

Prima però di mettere smalto o altro, quello che è necessario fare sarà togliere le cuticole in eccesso, oppure le famose pellicine, e limarsi le unghie della forma che si preferisce. Spesso ci si ferisce perché le cuticole non sono abbastanza morbide per essere lavorate e purtroppo in casa non si hanno a disposizione i prodotti che usa l’estetista. Ecco dunque perché bisogna usare lo shampoo quando si fa la manicure a casa.

Lo shampoo sulle mani come dice la nonna

Prima di procedere a fare qualunque cosa è importante ammorbidire le pellicine. Questo è possibile farlo prendendo una ciotola con dentro acqua calda e un po’ di shampoo, quello che si usa per i capelli. Ora che il composto è pronto bisogna immergere le mani al suo interno. In questo modo, dopo un paio di minuti, le cuticole saranno molto morbide e rimuoverle sarà un gioco da ragazzi. Perché bisogna usare lo shampoo quando si fa la manicure a casa? Perché così farsi le unghie sarà veramente facile e veloce, ma soprattutto si evita di farsi male.

Ora quindi che le pellicine sono morbide sarà possibile farsi le unghie con più tranquillità. Ora sarà possibile mettere lo smalto del colore che si preferisce, oppure passare alla ricostruzione delle unghie.

Approfondimento

Ecco cosa è possibile fare con l’acetone oltre a togliere lo smalto dalle unghie.