A volte il miglior rimedio alla stanchezza e allo stress può rivelarsi un bagno in vasca. Caldo e schiumoso, aiuta a rilassare muscoli e mente. In questo caso i giusti prodotti possono davvero fare la differenza e aiutarci a a sentirci meglio. Via libera quindi a sali da bagno, saponi profumati e bombe da bagno. Queste ultime si comprano in erboristerie o in negozi specializzati, ma possono risultare molto costose. Perché quindi non fabbricarne una in casa? Questo è possibile, ma spesso le ricette fai da te coinvolgono l’acido citrico, che spesso è costoso e difficile da trovare. Tuttavia si può anche preparare una fantastica bomba da bagno senza acido citrico, vediamo assieme come fare.

Che cosa sono e cosa serve per prepararle

Le bombe da bagno, o bath bomb, sono un agglomerato in diverse forme di più elementi. Queste vanno gettate nell’acqua calda della vasca da bagno, nella quale tutte queste sostanze si discioglieranno frizzando. È stata inventata nel 1989 dalla Lush Cosmetics.

Per una bath bomb grande come un pugno l’occorrente necessario è:

220 g di bicarbonato di sodio;

40 g di cremor tartaro;

65 g di amido di mais;

120 g di sale marino, sale da tavola senza iodio o sali di Epsom;

1 cucchiaio di olio d’oliva, di mandorle dolci o di cocco;

2 cucchiaini dell’olio essenziale che preferiamo;

stampi.

Facoltativamente si possono aggiungere anche 1-2 gocce di colorante alimentare; l’olio non obbligatorio, ma è altamente consigliato.

Preparare una fantastica bomba da bagno senza acido citrico

In una ciotola di metallo o vetro versare bicarbonato, sale, amido di mais e cremor tartaro e sbatterli assieme con una frusta. In un’altra ciotola versale gli oli e il colorante e mischiarli assieme. A questo punto le componenti liquide vanno aggiunte poco alla volta a quelle solide, miscelandole man mano molto bene tra loro. Se si hanno delle difficoltà nella lavorazione, ci si può aiutare spruzzando una modesta quantità di acqua. Attenzione: se si crea una schiuma vuol dire che state mischiando gli ingredienti troppo velocemente.

Ottenuto un composto friabile ma che resta compatto quando lo si comprime, inserirlo dentro gli stampi premendo bene. Lasciare gli stampi riposare per qualche ora in modo che le componenti si secchino. La nostra bomba da bagno sarà pronta quando sarà asciutta e non si sgretolerà più. Avvolta in un foglio di plastica trasparente può trasformarsi in un articolo perfetto anche da regalare a Natale.

Tutto quel che bisogna fare ora è preparare un bel bagno caldo, immergervi la nostra bath bomb e rilassarsi!