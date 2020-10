Quale dettaglio non dobbiamo mai trascurare per fare bella figura ad un incontro particolare o in un’occasione importante? Siamo pronti per un uscita di gala o per un incontro di lavoro. Capelli in piega, giacca stirata, indossiamo il nostro profumo preferito. Pensiamo di essere perfetti, ma forse non è così. Tanti, infatti, quando si preparano, trascurano un dettaglio fondamentale. Ecco quale.

Ecco il dettaglio che non dobbiamo mai trascurare per fare bella figura

Ebbene sì, se l’abito non fa il monaco spesso le scarpe fanno però da biglietto da visita. Molti di noi, tuttavia, trascurano questo elemento. Diamo per scontato che le scarpe, che già abbiamo in casa, basteranno. E ci ritroviamo, magari, a indossare calzature che stonano con il resto del nostro outfit. Pensate a un vestito da sera con delle scarpe da ginnastica! La scarpa deve, quindi, intonarsi alla perfezione con ciò che indossiamo.

Le scarpe, dunque, sono un dettaglio che non dobbiamo mai trascurare per fare bella figura. Non è solo il modello a essere importante, ma anche materiale e colore. Una scarpa di tela può essere perfetta per l’estate ma stonare d’inverno. E se le calzature sono adatte, ma di un colore che non ha nulla a che fare con ciò che indossiamo, abbiamo sbagliato lo stesso!

L’importanza della cura

Quindi, ecco il dettaglio che non dobbiamo mai trascurare per fare bella figura: la scarpa. Ma l’attenzione che dobbiamo dare alle nostre calzature non finisce qui. Immaginiamo: indossiamo il completo giusto e le scarpe che gli abbiamo abbinato sono perfette. Ma sono graffiate! Un altro errore madornale è, infatti, quello di trascurare la cura delle nostre calzature. La scarpe, per fare bella figura, devono essere pulite. Se sono di tela o cotone, quindi, un giro in lavatrice ogni tanto non guasta.

Le scarpe di pelle, inoltre, richiedono particolare attenzione. Bisogna, infatti, prendere l’abitudine di lucidare e nutrire la pelle a dovere. Così facendo le scarpe dureranno anche più a lungo! Attenzione anche alla suola, grande trascurata. Se abbiamo percorso terreni fangosi potrebbe essere sporca. E non credete che le persone non se ne accorgano!