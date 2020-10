Non so siete quelle persone che leggono la bolletta oppure no. Ma vi invitiamo a farlo. Un po’ come quando vai al supermercato e controlli lo scontrino, oppure fai shopping. La bolletta è la stessa cosa. Perché dovete sapere che se leggete bene la vostra fattura, in realtà spendete molto meno di quello che poi effettivamente versate. Ogni caso poi è specifico ovvio, e ci sono dei fornitori di gas e luce più convenienti rispetto ad altri. Ma le voci da pagare sono sempre le stesse e tra queste ci sono: gli oneri di sistema. Gli oneri di sistema sulla bolletta cosa sono e a cosa servono realmente.

Analizziamone una

Prendiamo ad esempio una bolletta della luce. Sulla bolletta della luce troverete il totale da pagare. Poi dei grafici a torta che si capiscono poco, con una leggenda accanto che vi spiega i singoli costi, per poi arrivare alla cifra totale. Questa si divide in:

a) spesa per l’energia;

b) spesa per il trasporto e la gestione del contatore;

c) spesa oneri di sistema;

d) ricalcoli;

e) totale imposte e IVA;

Se aprite la vostra bolletta le voci dovrebbero essere uguali. Ah, in più ci sono i 18 euro che uno paga di canone televisivo per uso privato.

Gli oneri di sistema sulla bolletta cosa sono e a cosa servono realmente

Dovete sapere che questa tassa che voi pagate in bolletta serve per scopi comuni e dal 2018 accorpa più cose. Serve per lo sviluppo di energia rinnovabile, come pannelli fotovoltaici, oppure per l’energia eolica. Serve anche per aiutare le famiglie in difficoltà economica. Pensate che ogni anno versiamo circa 13 miliardi di euro con i nostri oneri di sistema.

La domanda ora sorge spontanea: “Ma quindi perché vi è stato un incremento di questi prezzi? Soprattutto in un momento attuale dove la gente ha meno soldi? E se la cifra che versiamo è di 13 miliardi di euro, ne servono veramente di più?” In un precedente articolo abbiamo spiegato come si è posto l’Antitrust in merito a ciò. Clicca qui per recuperare l’articolo.