Siamo sempre più liberi di scegliere come ci vestiamo. C’è chi ama uno stile più sportivo, chi invece adora le linee ispirate alla vecchia Hollywood. Film e serie tv, inoltre, influenzano tantissimo la moda. Con la messa in onda di Vikings, in particolare, sono diventate sempre di più le persone che hanno provato a imitare lo stile dei protagonisti nella vita di tutti i giorni.

Lo stile dei personaggi della serie è, in effetti, unico e racchiude lo spirito di avventura dei vichinghi rimanendo comunque molto fashion.

Ecco come avere uno stile ispirato ai vichinghi nella vita di tutti i giorni senza sembrare in costume.

Il segreto sta nei dettagli

Per vestirsi come i protagonisti di Vikings senza sembrare però usciti dal 900 d.C, bisogna adottare pochi semplici trucchi. Per prima cosa, bisogna puntare sui dettagli. Non dobbiamo, cioè, vestirci da capo a piedi di cuoio e pellicce perché il nostro stile sia ispirato ai vichinghi. Anzi, sono i dettagli a fare la differenza. Possiamo, quindi, puntare su piccoli elementi, che però verranno notati, che daranno un chiaro messaggio.

Bisogna quindi fare un pò di ricerca. Che ci vogliamo ispirare ai veri norreni o solo ai personaggi delle serie tv, è bene perdere un pò di tempo su internet analizzando a fondo i costumi. Scopriremo che la presenza di elementi unici che li rendono riconoscibili ovunque. Ed è su questi che dovremo puntare.

Quali sono però effettivamente i dettagli e gli elementi che possiamo inserire nel nostro abbigliamento di tutti i giorni? Per prima cosa partiamo dai capelli. Che siamo uomini o donne, la parola d’ordine è lunghe chiome e trecce elaborate. Gli uomini che amano i capelli corti possono invece sbizzarrirsi con barbe lunghe, magari decorate da perline o treccine. Immancabili, poi, sono gli accessori in cuoio.

Puntate quindi su cinturoni, stivali, bracciali realizzati con questo materiale. Anche i gioielli sono fondamentali. Ancora meglio se raffiguranti simboli vichinghi. Si può abbondare, quindi, di collane ritraenti il martello di Thor, anelli, bracciali. Gli uomini che vogliono osare di più, infine, possono addirittura truccare gli occhi con matita nera e kajal.