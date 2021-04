Se c’è una cosa di una cosa non possiamo fare a meno in casa, si tratta proprio degli strofinacci, fondamentali per i loro mille utilizzi.

Per questo motivo vanno puliti e disinfettati per poterli riutilizzare in tutta sicurezza nel pulire il piano cottura o fare le pulizie di casa.

È consigliato infatti, dopo averli utilizzati metterli direttamente a lavare, così da averli sempre igienizzati e pronti all’uso.

Non è semplice rimuovere le macchie incrostate, infatti spesso nonostante un lavaggio ad alte temperature e l’uso di detergenti costosi, non vanno comunque via.

Esiste però un trucco naturale che ci permetterà di farli tornare profumati e smacchiati in modo del tutto naturale.

In pochi lo sanno ma ecco il detergente da utilizzare per pulire ed igienizzare efficacemente e rapidamente gli strofinacci della cucina.

Sapone di Marsiglia

Subito dopo averli utilizzati procediamo immergendo gli strofinacci sporchi in acqua calda e lasciamolo a mollo, in questo modo elimineremo lo sporco ed eventuali macchie.

Successivamente, laviamoli a mano utilizzando il sapone di Marsiglia che eliminerà in poco tempo anche le macchie più difficili da mandare via.

Strofiniamo con forza il sapone nei punti in cui troveremo più macchie e sporco, in questo modo andremo a generare la schiuma.

Attendiamo quindici minuti in cui lasciarla agire, dopo di ché mettiamoli di nuovo a mollo in acqua calda.

Dopo un’ora mettiamoli a risciacquare strofinando ancora attentamente ed eliminando ogni piccolo residuo di macchia.

I nostri stracci saranno nuovamente puliti e profumati.

Eventuale aggiunta

Volendo, a scelta possiamo anche aggiungere l’aceto: questo ingrediente insieme al sapone donerà ai nostri stracci il giusto candore ed allo stesso tempo fragranza.

Basterà fare bollire l’acqua, versare l’aceto bianco e alcune scaglie di sapone che pian piano si scioglieranno.

Immergiamo gli stracci e facciamoli bollire per circa venti minuti.

Successivamente lasciamoli raffreddare, scoliamoli e sciacquiamoli sotto l’acqua corrente, torneranno come nuovi.

Ecco il detergente da utilizzare per pulire ed igienizzare efficacemente e rapidamente gli strofinacci della cucina, non ci resta che provare.