Ecco i vip che fanno la fame con pensioni basse. C’è chi prende solo la misera pensione di 275 euro al mese!

Da quel che si dice molti famosi ormai in pensione percepiscono una cifra mensile molto risicata. Per alcuni, la partecipazione a qualche programma televisivo in qualità di ospite o qualche concerto qua e là (per i cantanti), si rivela una boccata d’ossigeno. Una goccia in terra arida. Ma se il telefono non squilla più e si punta solo alla pensione, per molti, si mette male.

Quando i conti non tornano

Si dice sempre che i vip sono persone normali, in carne e ossa ma pensare a cifre che oscillano tra le 700 e 800 euro al mese, massimo 1.000, ci risulta difficile. Eppure pare proprio sia così, almeno per alcuni. Giusto per citarne qualcuno passiamo in rassegna personaggi come Simona Izzo, Giucas Casella, Maria Teresa Ruta. Ma anche Alvaro Vitali, l’attore che ha superato i settant’anni e nei bei tempi andati interpreta «Pierino». L’auspicio è che nel periodo di massimo splendore si siano messi un bel gruzzoletto da parte cui attingere in piccole dosi in tempi di magra. E quindi adesso che sono in pensione. Il punto è che spesso i vip hanno un tenore di vita molto alto, vivono bene il presente e non di rado si ritrovano con un pugno di mosche. Condizione che può verificarsi anche prima della pensione.

Chi arrotonda e chi conduce una vita di stenti

Ed ecco i vip che fanno la fame e stando ai rumors devono gestire il ménage domestico con straordinaria abilità. Simona Izzo, doppiatrice e moglie di Ricky Tognazzi, pare se la cavi con 1.000 euro al mese. Cifra che riesce a volte a portare a 1.200 con qualche lavoretto extra relativo comunque alla sua professione. E tutto sommato è fortunata perché Giucas Casella, l’illusionista e personaggio televisivo per anni in forza negli studi di Domenica in, deve farcela con 800 euro. Non va meglio all’attore interprete di «Pierino», Alvaro Vitali che non arriverebbe ai 1.000 euro al mese e per sua stessa ammissione, pare condurre una vita densa di privazioni.

Ecco i vip che fanno la fame se non fosse per qualche entrata extra

Il record però toccherebbe a Maria Tersa Ruta. Conduttrice e giornalista, nel passato conduce diversi programmi televisivi di successo. Solo per citarne alcuni ricordiamo «La domenica sportiva» dal 1986 al 1991, «Lo Zecchino d’Oro» e «Giochi senza frontiere». Sembrerebbe percepisca meno di 300 euro di pensione. Sia la Ruta che altri, se volessero puntare solo su queste sommette, sarebbero davvero agli stremi. Molti continuano in varie forme a proporre collaborazioni, esibizioni e se il fisico consente, spettacoli e tournee in lungo e in largo tra i borghi della Penisola. Si fa quel che si può quando la vita si fa dura anche quando i riflettori si spengono e il pubblico cambia canale.