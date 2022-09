La dermatite alle mani che si manifesta con le bollicine è molto diffusa tra uomini e donne. Seppur esistono molti tipi di dermatite che hanno dei sintomi e delle cause in comune, le più frequenti e popolari sono: la dermatite atopica, seborroica, da stress o da contatto. Sia negli adulti che nei bambini si può verificare nelle mani e nei piedi ma anche sui capelli. Come curarla con rimedi naturali è una delle prime cose da sapere, ma anche le tipologie, dato che sono simili tra loro.

Quindi ecco i vari tipi di dermatite con bollicine alle mani che potremmo avere e anche tutto ciò che riguarda questa condizione che si verifica sulla pelle sotto forma di bolle e rossore. Infatti, la tipica dermatite alle mani si presenta con delle bollicine. Ma esistono diversi tipi con lo stesso e comune sintomo: grattarsi. Sicuramente non si tratta di una cosa grave come trovare le cause del tumore al polmone o di malattie simili. Pertanto, sapere i sintomi della dermatite alle mani con bollicine serve solo a chi si presenta il problema. Tuttavia, esistono diverse e comuni forme di dermatite da non sottovalutare che possono verificarsi a tutti.

Partiamo dal significato e dai sintomi

Il termine identifica un problema che caratterizza la pelle da irritazione e prurito. La dermatite è una vera e propria infiammazione della cute che si vede in varie forme. A partire dalle allergie o irritazioni, si presenta sia come rossore che come bollicine o macchie. Per cui, oltre che come infiammazione, ci sono altre tipologie di dermatite per esempio di tipo allergica. È una reazione che si forma tramite delle bolle, vesciche o croste.

Ecco i vari tipi di dermatite con bollicine alle mani che potremmo avere

La dermatite alle mani con bollicine è una delle più comuni. I sintomi più diffusi sono due. Questo tipo si manifesta attraverso chiazze rosse e mediante il prurito. Infatti, è caratterizzata anche da forme che potrebbero somigliare a bollicine. Come anticipato, tra gli altri tipi di dermatite in generale troviamo anche la dermatite atopica, seborroica e da contatto. La prima è più comune nei bambini e si presenta come vesciche arrossate. La dermatite seborroica si verifica con una forte desquamazione della cute. Invece, la dermatite da contatto anche molto comune e diffusa viene causata quando si toccano sostanze irritanti come i detersivi. Questo provoca un eczema sulla cute che si forma dopo un contatto con un fattore che proviene dall’esterno.

