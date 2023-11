Case all’asta sul web, ecco il segreto per fare un vero affare che pochi conoscono

Si moltiplicano le aste immobiliari online. L’offerta è enorme e capire se una casa all’asta ha un prezzo conveniente non è facile, ma ecco alcuni suggerimenti utili per fare un affare.

Le aste immobiliari online sono una modalità di vendita di immobili pignorati dal tribunale, che si svolge tramite internet. Si tratta di un’opportunità per acquistare una casa a un prezzo inferiore al valore di mercato. Ma è anche un’operazione che richiede attenzione e preparazione. In questo articolo vedremo come funzionano le aste immobiliari online e come valutare se una casa all’asta è un affare.

Case all’asta sul web, come funzionano?

Per partecipare a un’asta immobiliare online bisogna registrarsi a un portale autorizzato dal Ministero della Giustizia e seguire le istruzioni per presentare la propria offerta. Le offerte sono segrete e vincolanti e devono essere accompagnate da una cauzione pari al 10% del prezzo base d’asta. Il prezzo base d’asta è il valore stimato dall’immobile dal perito nominato dal tribunale, e corrisponde al valore minimo di vendita.

Le offerte possono essere presentate fino alla data e all’ora stabilita dal bando di vendita, che si trova sul portale dell’asta o sul sito del tribunale competente. Al termine il giudice esamina le offerte e aggiudica l’immobile a chi ha offerto il prezzo più alto, purché sia superiore al prezzo base d’asta. Se nessuno ha offerto il prezzo base d’asta, il giudice può decidere di indire una nuova asta, con un prezzo base ridotto. Il vincitore dell’asta deve poi versare il saldo del prezzo entro il termine indicato dal giudice e riceve il decreto di trasferimento dell’immobile.

Come valutare se è un affare

Per capire se una casa all’asta ha un prezzo conveniente, bisogna innanzitutto informarsi sulle caratteristiche e sulle condizioni dell’immobile. A tal fine, è possibile consultare la perizia. Questa contiene la relazione del perito nominato da tribunale, che consiste in una descrizione dettagliata dell’immobile, delle sue planimetrie, dei suoi eventuali difetti. La perizia riporta anche vincoli, servitù e debiti ed è disponibile sul portale dell’asta o presso il tribunale. Tuttavia, è sempre consigliabile effettuare una visita personale dell’immobile, se possibile, oltre a visionare delle foto o dei video recenti.

Fatto questo come capire se quell’immobile è un affare al prezzo d’asta? Alcuni portali immobiliare offrono il servizio di valutazione online di un immobile. Inserendo i dati dell’immobile e la località, possiamo farci una idea precisa del valore commerciale di quella casa e confrontarlo col prezzo d’asta. Si può fare una stima anche verificando le abitazioni in vendita sui vari portali immobiliari in quella zona e con quelle caratteristiche.

Prima di acquistare valutiamo tutti gli aspetti

Prima di fare un’offerta per case all’asta sul web bisogna tenere conto dei costi e dei rischi legati all’acquisto. Per esempio le spese legali, le imposte, le eventuali spese condominiali arretrate, i possibili vizi occulti, le difficoltà di ottenere un mutuo. Non ultimo la possibilità che l’immobile sia occupato da terzi.

Per evitare brutte sorprese, è sempre opportuno affidarsi a un professionista esperto in materia di aste immobiliari. Un esperto del settore può offrire una consulenza e un’assistenza qualificata. Potrebbe essere interessante anche partecipare alle aste indette dalle società che desiderano liberarsi dei loro immobili, come Inail, Trenitalia, Inps, ecc.