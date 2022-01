Qualche avanzo del cenone di Capodanno è rimasto nel nostro frigorifero. O, magari, non è semplicemente un avanzo, ma un alimento che non è stato mangiato durante le feste e può essere conservato ancora qualche giorno. Abbiamo già visto, nei giorni precedenti, come consumare diversi cibi, unendoli insieme e creando una ricetta gustosa e utile a smaltirli. Ecco, per esempio, come preparare con un semplice mixer da cucina delle facili e gustose polpette utilizzando tutti gli avanzi natalizi.

Oggi vogliamo proporre ancora le polpette, sostituendo però la base di carne con quella di pesce. Qual è quello più natalizio di tutti, se non il salmone? Meglio se proveniente dall’Oceano Atlantico, ma disponibile anche da allevamento. È un alimento ricco di proteine, vitamine e omega 3. Non vi sono praticamente controindicazioni al suo consumo e le sue carni rosa sono tra le più apprezzate sulle tavole durante il tempo del Natale. Ora andiamo a vedere gli altri ingredienti per gustarlo in delle soffici polpette.

400 grammi di salmone;

80 grammi di parmigiano;

80 grammi di pane;

pan grattato o farina per l’impanatura.

un uovo;

prezzemolo;

latte;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Come fare polpette di pesce delicate e ricche di proteine vitamine e omega 3 con gli avanzi delle feste

Iniziamo scaldando in un pentolino il latte, mettendo al suo interno il pane tagliato a pezzi abbastanza piccoli. Una volta che si è ben sbollentato, metterlo in una ciotola strizzandolo bene. Il salmone che è avanzato deve cuocere con un filo d’olio in una pentola antiaderente per circa 15 minuti. Quando è ben cotto, andiamo a sminuzzarlo con una forchetta, nella stessa ciotola del pane.

La preparazione

A questo punto, andiamo ad amalgamare bene entrambi gli ingredienti e aggiungiamo l’uovo e il prezzemolo che avremo precedentemente tagliato in maniera fine. Le nostre polpette sono praticamente pronte. Impastiamo bene in modo che tutto si mescoli perfettamente. Poi, con le mani, andiamo a formarle. Possiamo decidere di passarle nella farina o nel pan grattato, a nostro piacimento. Disponiamole nella padella che abbiamo usato precedentemente per il salmone, irrorandola ancora di olio. Lasciamo cuocere per circa 20 minuti, prima di servire ben calde.

Ecco come fare polpette di pesce delicate e ricche di proteine vitamine e omega 3 con gli avanzi delle feste, che si scioglieranno in bocca. Nutrienti, ottime in ogni occasione e adatte a smaltire qualche avanzo. Possiamo, infine, decidere di prepararle sostituendo il salmone con altri tipi di pesce, dal nasello al baccalà, passando per tonno e merluzzo.