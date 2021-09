È arrivato l’autunno e cresce sempre più la voglia di stare al calduccio sul divano di casa. Durante l’estate le nostre finestre sono rimaste aperte, speravamo nelle correnti d’aria desiderando un po’ di fresco. Ad oggi, però, la sola idea di uno spiffero ci fa rabbrividire. È arrivato il momento di chiudere tutto e chiederci se le nostre finestre sono nelle giuste condizioni per affrontare l’inverno, risparmiando così sulla bolletta energetica. Quindi ecco i segnali che ci svelano quando è ora di cambiare gli infissi.

Risparmiare l’energia

Un fattore da prendere in considerazione è la riduzione della bolletta energetica. Le finestre prive di un sistema di controllo solare hanno tanti difetti, uno di questi è una bolletta del gas più alta del 20%. Avere infissi senza avvolgibili, scuretti o veneziane, comporta il passaggio indisturbato dell’aria fredda, gravando in modo sostanzioso sull’efficienza energetica delle nostre finestre. Porte e finestre debitamente isolate comportano un netto risparmio e favoriscono il comfort all’interno della nostra casa. La temperatura interna, con termosifoni e condizionatori spenti, è importantissima per creare un ambiente sano e rilassante.

Ecco i segnali che ci svelano quando è ora di cambiare gli infissi

Una finestra, anche se di buona qualità, resiste in media per poco più di vent’anni. Se gli infissi della nostra abitazione hanno più di vent’anni è senza dubbio meglio sostituirli. In generale, però, è importante riconoscere i tipici segnali di infissi difettosi per attrezzarsi al meglio prima che arrivi l’inverno.

Vetri scheggiati

Occorre controllare accuratamente che i nostri vetri non abbiano crepe, accumulo d’acqua in alcuni punti o macchie di deterioramento. Questi piccoli problemi potrebbero essere causati dallo sbalzo di temperatura e provocare, nel tempo, la rottura totale del vetro.

Isolamento acustico

Se siamo abituati a sentire il tram che passa sotto casa, i netturbini con i loro camion, o anche solo il passaggio di una bicicletta, probabilmente abbiamo infissi usurati. La presenza di rumori provenienti dalla strada potrebbe esser causata dalla mancanza di un doppio vetro o una posa non eseguita correttamente, queste sono spie di infissi non adatti.

Le muffe

Uno dei controlli primari dovrebbe essere quello delle muffe introno alla struttura del telaio.

Questo succede principalmente a causa del passaggio di aria fredda che abbassa la temperatura del muro, creando questo tipo di formazioni. In questo caso è facilissimo che le guarnizioni possano essere usurate.

Spifferi e correnti

I muri adiacenti alla finestra possono avere piccoli cedimenti strutturali che facilitano il passaggio dell’aria. In questo caso, avvicinandoci alla finestra possiamo avvertire qualche soffio di aria gelida, il che significa solo una cosa: un maggiore spreco energetico e un conseguente aumento dei costi.