I problemi classici di ansia, conflittualità e convivenza cominciano ad emergere nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Nelle scorse ore, Katia Ricciarelli e Carmen Russo si sono lamentate soprattutto per alcune abitudini dei compagni. La Ricciarelli, in particolare, non gradisce l’ora del pranzo ‘liquida’. “Rispetto le persone e le loro abitudini, ma voglio anche essere rispettata io. Non posso più aspettare le tre del pomeriggio per mangiare!”. Come nelle precedenti edizioni del talent, dunque, anche quest’anno, le prime incomprensioni riguardano il cibo. Come faranno i personaggi nella Casa a non farsi sopraffare dall’ansia e dallo stress? Alcuni di loro, si sono preparati prima, sperimentando particolari esercizi. Eccoli rivelati dalla redazione Benessere di ProiezionidiBorsa.

Tigri contro tigri

Per ridurre ansia e conflittualità copiamo le astuzie delle star al GfVip 2021, condotto dal ‘mattatore’ Alfonso Signorini (direttore del settimanale Chi) in compagnia di due ‘tigri’, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dopo i primi giorni di armonia, emergono i contrasti tra le personalità più importanti, che caratterizzeranno questa edizione. Come Raffaella Fico e Soleil Sorge tra le bellissime. Ma presto molti concorrenti dovranno vedersela con alcune ‘lady di ferro’ come Katia Ricciarelli, Jo Squillo e Carmen Russo. Quando viviamo a lungo in una situazione di confinamento e di incertezza come quella della Casa, con malignità e nomination non stop, proviamo sempre più paura, rabbia e stress.

Essere flessibili ma senza strafare

Tra i conflitti tipici del talent Grande Fratello, quello che riguarda il turno per il bagno. Le star di sesso femminile, di solito più anni hanno e più hanno bisogno di tempo per il trucco occhi. A proposito di questo, ecco il trucco per ringiovanire lo sguardo direttamente dalle sfilate di Milano.

La soluzione anti-ansia, nella Casa deve essere concreta e immediata. Ma non tutti i concorrenti sembrano aver capito che hanno bisogno anche di una nuova consapevolezza. Che devono salvaguardare il proprio spirito, trovando nuovi punti di vista. Perché ogni giorno nei talent tutto cambia, ma non in meglio. Abbiamo visto con i nostri occhi alcune concorrenti, come Katia Ricciarelli, che smorzano i momenti di nervosismo appartandosi su un divano. Ma non stanno fissando il vuoto. Stanno attuando una nota tecnica di controllo psico-fisico, la respirazione col diaframma che attiva il sistema nervoso para-simpatico, responsabile del rilassamento. La respirazione diaframmatica è l’opposto di quella toracica tradizionale. Vediamo come praticarla.

Per ridurre ansia e conflittualità copiamo le astuzie delle star al GfVip 2021

Sediamoci comodi come Katia Ricciarelli: che conosce bene la respirazione diaframmatica in quanto essa è alla base del canto lirico. Poi iniziamo a espellere l’aria dalla bocca, spingendo la pancia in dentro per cinque secondi. Ora tratteniamo il fiato e la pancia contratta per cinque secondi. Riprendiamo l’aria con la bocca leggermente aperta per cinque secondi. Gonfiamo la pancia e aggiungiamo un piccolo sorriso. Manteniamo l’aria e il sorriso per cinque secondi. Ripetiamo questo esercizio dall’inizio finché non ci sentiamo meglio. Adottiamolo ogni volta che avvertiamo ansia o la sensazione di mancanza di controllo.