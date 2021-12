Cosa potrebbe accadere a un titolo azionario in tendenza ribassista e che si trova a contatto con una fortissima area di supporto che in passato per ben 3 volte ha frenato la corsa degli orsi?

Sicuramente dovrebbe scattare un movimento direzionale molto forte che, se individuato per tempo, potrebbe portare interessanti guadagni per gli investitori.

Al momento sul titolo Cellularline il supporto chiave passa per area 4,05 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo supporto, come già accaduto in passato, potrebbe favorire la ripartenza al rialzo con un movimento di almeno il 10%. Nel caso più ottimistico, invece, le quotazioni di Cellularline potrebbero dirigersi verso la massima estensione rialzista in area 5,27 euro (III obiettivo di prezzo). Quindi, la forte area di minimo potrebbe far invertire al rialzo le quotazioni di Cellularline

La rottura in chiusura di settimana di area 4,05 euro, invece, aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi ribassisti indicati in figura. In questo caso la massima estensione ribassista passa per area 2,78 euro.

Da notare che il segnale dello Swing Indicator è ribassista.

La valutazione del titolo Cellularline

Qualunque sia l’indicatore utilizzato nella valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo Cellularline risulta essere sottovalutato. Questo giudizio è confermato anche dalle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 30%. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.1 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Per concludere facciamo notare che la situazione finanziaria della società è molto buona. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo, infatti, è ben superiore a 1 indicando un ottimo stato di salute. È altresì importante notare che il rapporto tra il debito totale e il capitale è inferiore al 20%.

Chiudiamo, quindi, ribadendo un concetto che già in passato abbiamo associato al titolo in questione, nonostante numeri importanti le azioni Cellularline continuano a essere impostate al ribasso.

La forte area di minimo potrebbe far invertire al rialzo le quotazioni di Cellularline: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Cellularline (MIL:CELL) ha chiuso la seduta del 23 dicembre in rialzo dello 0,23% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,28 euro.

Time frame settimanale