Ecco i passaggi da effettuare per donare un’automobile a un familiare

Il caso più frequente è rappresentato dal figlio o dalla figlia, appena maggiorenni, che chiedono un’automobile ai genitori. Il genitore potrà acquistare l’autovettura intestandosela. Facendola poi utilizzare al figlio. Un’altra opzione potrebbe essere rappresentata dalla cessione gratuita di una vettura già presente nel nucleo familiare.

Ecco, dunque, di seguito, quali sono i passaggi da effettuare per donare un’automobile a un familiare.

È possibile cedere gratuitamente un’automobile a un familiare?

Nel caso in cui si decidesse di intestare un’automobile al figlio o al familiare si dovrà effettuare un passaggio di proprietà della macchina e dell’assicurazione. Ovviamente, chi compie questo passaggio dovrà essere nel pieno possesso dei suoi beni. Nel senso che non dovranno gravare ipoteche. Né sussistere impedimenti al passaggio di proprietà.

Il genitore potrà effettuare una donazione al figlio in due modi diversi. E cioè recandosi in uno studio notarile per l’autenticazione della scrittura privata oppure recandosi in Comune.

Nel proprio Comune di residenza, infatti, sarà possibile autenticare la scrittura privata con poco denaro. In ogni caso, per un passaggio di proprietà tra familiari si deve mettere in conto di non spendere meno di 350 euro.

Passaggio di proprietà

Per fare il passaggio di proprietà di un’automobile tra familiari bisognerà recarsi negli uffici dell’ACI, Motorizzazione Civile o del PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Le parti dovranno recarsi negli uffici portando con sé della documentazione e una marca da bollo da 16 euro.

I documenti necessari per effettuare l’operazione sono: scrittura privata autenticata, certificato di proprietà, carta di circolazione, modulo di aggiornamento della carta di circolazione, fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del nuovo intestatario oltre che certificato di residenza del nuovo intestatario.

Per ufficializzare il passaggio di proprietà bisognerà appuntare dietro al certificato di proprietà una dichiarazione di vendita con le firme autenticate, presso gli uffici ACI o PRA, delle parti.

Il costo del passaggio di proprietà varierà a seconda del Comune di residenza delle parti.

Assicurazione

Oltre al passaggio di proprietà bisognerà anche fare un passaggio di assicurazione. In questo caso le modalità sono le medesime che si richiedono per il passaggio di proprietà tra sconosciuti.

L’unica differenza starà nella possibilità, nel caso di familiari, di ereditare la classe di merito del parente, godendo di consistente risparmio. La Legge Bersani, infatti, ha previsto la possibilità di ereditare la tariffa più favorevole.

Ovviamente per effettuare il passaggio la polizza non dovrà essere scaduta né sospesa. Il beneficiario dovrà trovarsi nel nucleo familiare e si eredita per automobili assicurate per la prima volta nel nucleo (acquistata usata o nuova).

La soluzione per riuscire a sopravvivere alla burocrazia potrebbe essere rivolgersi ad un’agenzia che si occupa di pratiche auto, però in questo caso i costi potrebbero aumentare.

La soluzione per riuscire a sopravvivere alla burocrazia potrebbe essere rivolgersi ad un'agenzia che si occupa di pratiche auto, però in questo caso i costi potrebbero aumentare.