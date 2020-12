Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’acquisto di un’abitazione è un traguardo importantissimo per tutte le famiglie. La casa è infatti il luogo dedicato ai propri affetti e alla cura dei figli. Per questi motivi, l’acquisto di un immobile porta spesso con sé una componente emotiva che potrebbe confondere. Per evitare acquisti affrettati è invece importante conoscere a fondo le proprie esigenze e possibilità prima di impegnarsi in un’operazione così onerosa. Vediamo quindi come comprare casa nel 2021 evitando gli errori più comuni per vivere sereni.

Con l’agenzia o senza?

La prima domanda che molti si pongono è se avvalersi o meno dell’assistenza di un agente immobiliare. Questo professionista è un mediatore, svolge cioè un’attività finalizzata a mettere in relazione le parti per la conclusione di un affare. L’articolo 1755 del codice civile stabilisce il diritto alla provvigione solo nel momento in cui si definisce la compravendita. Ci si può quindi rivolgere ad un’agenzia liberamente e senza costi, continuando al contempo a cercare casa autonomamente. Il mediatore avrà l’obbligo di mettere il cliente al corrente di tutto quanto sappia sugli immobili proposti. Il suo intervento aiuterà quindi ad evitare acquisti incauti ed errori formali nella gestione della trattativa. La commissione, normalmente pari al 3% del prezzo pattuito, scatterà quindi solo al compromesso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come comprare casa nel 2021 evitando gli errori più comuni per vivere sereni

Sempre più famiglie devono ricorrere ad un mutuo per comprare la propria casa. Il mercato dei prestiti ipotecari è vasto e molto competitivo, pertanto può aiutare effettuare comparazioni tra diverse banche. Anche in questo caso può essere utile rivolgersi ad un professionista qualificato. Il mediatore creditizio potrà consigliare la soluzione più conveniente ed in linea con la situazione reddituale del cliente. Il costo di questo servizio normalmente non supera l’1% dell’importo erogato dalla banca. Spesso, capire come comprare casa nel 2021 evitando gli errori più comuni per vivere sereni significa proprio scegliere il mutuo giusto. Rate troppo elevate potrebbero infatti mettere in difficoltà e ottenere una delibera bancaria in anticipo può aiutare nelle trattative col venditore.

Il notaio e la burocrazia

Il notaio è una figura centrale in una compravendita immobiliare. Questo professionista assicurerà il corretto svolgimento dell’intero iter e incasserà le tasse da girare al Fisco. Inoltre, valuterà il contratto preliminare e si assicurerà che l’immobile sia libero da vincoli ostativi alla vendita. Insomma, il notaio indicherà come comprare casa nel 2021 evitando gli errori più comuni per vivere sereni. La scelta del notaio e il pagamento delle relative spettanze sono in capo all’acquirente. In alcuni casi, però, il notaio non è necessario per la conclusione di un contratto immobiliare. Abbiamo trattato questa tematica in un recente approfondimento.