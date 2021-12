Il mese di dicembre è ormai entrato nel vivo e il giorno dell’Immacolata segna il momento in cui si comincerà a pensare seriamente al Natale.

Chi non ha ancora pensato ai regali dovrà cominciare a farlo per non arrivare al 25 dicembre scoprendosi a mani vuote. E perché non scegliere proprio un panettone? Ecco i panettoni migliori da comprare al supermercato e online perfetti anche come regalo di Natale.

Inoltre, via libera all’acquisto di panettoni e pandori che ormai troviamo al supermercato da fine ottobre.

Le persone si suddividono tra chi ama il panettone e chi, invece, preferisce il pandoro. Anche tra gli amanti del panettone si creano faide tra chi predilige quello senza canditi e chi, invece a canditi e uvetta non vuole rinunciare.

E poi, oltre a canditi e uvetta un argomento a parte lo vorrebbe la questione glassa.

Tuttavia, al supermercato e negli shop online tra panettoni industriali e artigianali non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

I panettoni buoni sono molti ma oggi ci si concentrerà particolarmente su due di origine piemontese, Albertengo e Galup.

Ecco i panettoni migliori da comprare al supermercato e online perfetti anche come regalo di Natale

Il primo di cui si tratterà è prodotto dall’azienda Albertengo che ha sede in un piccolo comune della provincia di Cuneo, Torre San Giorgio.

In origine era la classica panetteria del paese che, negli anni ’50, si trasforma e comincia a produrre panettoni e pandori.

Dal panettone tradizionale glassato a quelli farciti in diversi modi tra cui mela, moscato, crema di marroni o cioccolata.

Il prezzo di questi panettoni varia a seconda della tipologia e del peso. Indicativamente un panettone tradizionale costa sui 25 euro ed è possibile acquistarli sia presso rivenditori in tutta Italia che online.

Chi si trova in Piemonte, poi, potrà passare allo spaccio aziendale dove sarà possibile fare grandi affari. Inoltre, anche su Amazon si possono trovare panettoni e pandori spesso scontati.

Ottimi come regalo di Natale per le loro confezioni particolari e molto curate.

Galup

Sempre in Piemonte ma in provincia di Torino, a Pinerolo, ha sede la famosa azienda Galup. Panettoni bassi con la glassa di nocciole che innovarono il classico panettone milanese.

Anche in questo caso ne possiamo trovare di diversi tipi, dal classico a quello con gocce di cioccolato o farciti. Inoltre, si potrà provare anche la versione che al burro sostituisce l’olio di oliva.

Il prezzo medio si aggira attorno ai 15 euro ed è possibile acquistarlo su Amazon o nei supermercati.

Panettoni di qualità inseriti anche nella classifica di Altroconsumo che soddisferanno qualsiasi palato, assolutamente da provare. Chi preferisce il pandoro, invece, potrà provare questa farcitura incredibile.