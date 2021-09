In questi ultimi mesi abbiamo spesso sentito del ritiro di molti alimenti dai supermercati. Il motivo varia dalla non conformazione ai dettami alla presenza di sostanze cancerogene. È quello che è accaduto, per esempio, ad alcuni lotti di yogurt poiché contenevano ossido di etilene.

Purtroppo non è finita qui. Anche altri prodotti che consumiamo giornalmente sono stati ritirati. L’ultimo richiamo risale al 13 settembre 2021 per i tranci di salmone marinati. Questi dati sono forniti direttamente dal Ministero della Salute e questi richiami sono fatti dagli operatori stessi.

Gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di ritirare alimenti ritenuti a rischio e informare la clientela. Soprattutto se questi stessi prodotti siano già stati venduti. La comunicazione, infatti, è fatta dalla Regione dei supermercati interessati al Ministero della Salute, il quale provvede successivamente a inserirla sul sito ufficiale. A comunicare il ritiro alla Regione sono gli operatori del settore alimentare.

Come si nota, tutto avviene con la massima trasparenza possibile per tutelare la salute dei consumatori. Come è successo per lo yogurt, c’è stato anche il ritiro di un altro alimento “classico” della spesa.

Ecco i pacchi di pasta ritirati dalla vendita per la presenza di elementi tossici

Nel mese scorso il ritiro ha interessato anche molti pacchi di pasta. Il motivo del ritiro è stato la probabile contaminazione con cloroetanolo e ossido di etilene. Ecco, dunque, i pacchi di pasta ritirati dalla vendita per la presenza di elementi tossici:

Pastificio Fiorentino Renaissance – pasta di fave, riso rosso e curcuma bio – fusilli, 250 gr, scadenza 8/01/2024;

Pastificio Fiorentino Renaissance – pasta di fave, riso rosso e curcuma bio – paccheri, 250 gr, scadenza 8/01/2024;

Pasta Natura – pasta alla curcuma e pepe bio – penne, 250 gr, scadenza 3/03/2024, 26/03/2024, 16/02/2024;

Pastificio Fiorentino Renaissance – pasta di fave, riso rosso e curcuma bio – risoni, 250 gr, scadenza 8/01/2024;

Pastificio Fiorentino Renaissance – pasta di fave, riso rosso e curcuma bio – calamarata, 250 gr, scadenza 8/01/2024;

E ancora:

Pastificio Fiorentino Renaissance – pasta di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma bio – penne, 250 gr, scadenza 28/12/2023;

Pastificio Fiorentino Renaissance – pasta di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma bio – paccheri, 250 gr, scadenza 28/12/2023;

Pasta Natura – pasta alla curcuma e pepe bio – gnocco sardo, 250 gr, scadenza 28/01/2024;

Pastificio Fiorentino Renaissance – pasta di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma bio – calamarata, 250 gr, scadenza 28/12/2023;

Pasta Natura – pasta alla curcuma e pepe bio – fusilli, 250 gr, scadenza 28/01/2024;

Pastificio Fiorentino Renaissance – pasta di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma bio – risoni, 250 gr, scadenza 28/12/2023.

Il ritiro e la data di pubblicazione è abbastanza recente, dal 19 al 24 agosto 2021, come si può vedere sul sito ufficiale del Ministero della Salute.