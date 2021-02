Ecco i musei più visitati al mondo. Di seguito proponiamo la lista dei luoghi della storia, dell’arte e della cultura più prestigiosi della terra. I dati tengono conto delle ricerche effettuate tramite la consultazione di illustri riviste del settore museale.

Tra queste citiamo su tutte l’Art Newspaper Review Visitor Figures Survey e il lavoro dell’associazione no-profit Themed Entertainment Association. Nella lista indichiamo i primi dieci musei visitati nel 2019. Partiamo dal più visitato.

Louvre di Parigi

Il museo della “Ville Lumière” conserva il primato di casa della cultura mondiale. Nel 2019 ha registrato più di dieci milioni di presenze. Teniamo in conto che Parigi città conta circa due milioni di abitanti. Questo vuol dire che la Gioconda di Leonardo attira a sé mediamente un quintuplo dei parigini.

Museo Nazionale di Pechino

Se non fosse per il fatto che la Cina conta quasi un miliardo e mezzo di abitanti, forse questo museo non comparirebbe nella lista. Tuttavia, il museo cinese nel 2019 ha superato abbondantemente gli otto milioni di visitatori.

Metropolitan Museum of Art di New York

Sul podio, in terza posizione, troviamo il MET della grande mela. Città ricca di offerte di ogni tipo. Il museo è sicuramente una delle tappe principali dei turisti. Per questo il MET nel 2019 ha superato quota sette milioni di presenze.

A seguire

Musei Vaticani. “Solo” quarta l’Italia, più precisamente la Città del Vaticano dove nel 2019 sono giunti in visita sei milioni e settecentoquantaseimila visitatori.

National Air and Space. Si trova a Washington. I modelli degli aerei qui esposti hanno attirato sei milioni e duecentomila persone nel 2019.

Londra: città dei record

British Museum. Sesta posizione per la capitale inglese con meno di sei milioni di presenze.

Tate Modern. Rimaniamo a Londra. Il museo, parte integrante del sistema museale del Tate Britain, conta poco più di cinque milioni e ottocentomila visite.

National Gallery. Anche la galleria di Londra si piazza tra le prime dieci mete culturali. I visitatori sono cinque milioni settecentotrentaseimila.

Natural History Museum. Nona posizione per l’ennesimo museo londinese con più di cinque milioni e duecentomila ospiti.

Last but not least

Museo di Storia naturale di New York. Chiude la classifica con cinque milioni di visitatori.

Ecco i musei più visitati al mondo.