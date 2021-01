La crisi pandemica ci ha dimostrato che anche durante i momenti più drammatici non mancano comportamenti scorretti da parte di alcuni individui. Così, non è raro passeggiare per le nostre città e osservare decine di mascherine usate buttate in strada.

Si tratta di una condotta inqualificabile per un duplice motivo. Da un lato, questo gesto indegno danneggia l’ambiente. Dall’altro, vanifica lo sforzo perdurante di proteggersi dal contagio con ogni mezzo disponibile. E, come ben sappiamo tutti, la mascherina è il mezzo privilegiato per difendersi dal Covid. Almeno per qualche altro mese ancora.

Tuttavia, chi non si cura del prossimo deve sapere a cosa va incontro. Come si usa dire “uomo avvisato, mezzo salvato”. Dunque, attenzione a cosa rischia chi getta la mascherina a terra.

La normativa in materia di abbandono di piccoli rifiuti urbani

Il Decreto legislativo 152/2006 e la Legge 221/2015 prevedono sanzioni pecuniarie in capo a chi viene colto a gettare al suolo piccoli rifiuti urbani.

L’articolo 255 del codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) chiarisce che chi “abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro”.

Tuttavia, “se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”. Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nelle ordinanze comunali. Queste possono applicare persino sanzioni più rigorose rispetto a quanto previsto dal codice.

Le sanzioni dei Comuni

Per quanto riguarda le mascherine, sappiamo che le sanzioni sono irrogate su base territoriale. Dunque, ciascun Comune con proprio provvedimento determina l’ammontare dovuto dai trasgressori. In media, la multa per l’abbandono della mascherina arriva fino a cinquecento euro. Così, ad esempio, è nel caso del Comune di Roma dove la sanzione prevista parte da venticinque euro per raggiungere appunto la cifra massima di cinquecento euro.

Non mancano, però, numerosi Comuni in Italia in cui le multe corrispondono a diverse migliaia di euro. In ossequio a quanto disposto dal codice dell’ambiente, il Comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena ha raddoppiato le multe. Considerando le mascherine usate alla stregua di rifiuti pericolosi, il Comune commina sanzioni fino a seimila euro.

Dunque, chi getta la mascherina a terra deve fare molta attenzione a cosa rischia.