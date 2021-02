Voglia di un dolce da gustare dopo cena o di una merenda golosa ma si teme di vanificare tutti gli sforzi fatti per perdere peso? Certamente dietologi e nutrizionisti sconsigliano (se non addirittura vietano drasticamente) il consumo di cibi calorici e ricchi di grassi saturi. Non è detto però che ci si debba necessariamente privare di qualcosa di buono e di ciò che più amiamo quando si segue una dieta.

Noi della Redazione di Proiezioni di Borsa suggeriamo una buonissima ricetta che allieterà anche i momenti di maggiore restrizione alimentare. Facciamo il pieno di gusto senza nessuna rinuncia col tortino light al cacao e amarena.

Pochi ingredienti e semplici passaggi

Per preparare il nostro tortino ci servono:

una decina di biscotti Pavesini al cioccolato;

50 grammi di yogurt classico o skyr al gusto ciliegia;

50 ml di latte di riso o di soia;

due cucchiai di cacao in polvere;

amarene sciroppate.

Per prima cosa, bagnare i Pavesini nel latte di riso e adagiarli l’uno accanto all’altro in un piccolo stampino per muffin. Disporli lungo i bordi e chiudere anche la parte di sotto in modo da creare un vero e proprio involucro. Riempire con lo skyr e chiudere i biscotti formando un tortino col ripieno morbido. Riporre in frigorifero per almeno tre ore.

Decoriamo

Poco prima di toglierlo dal frigo, mescolare i due cucchiai di cacao in polvere con un po’ d’acqua calda. In questo modo avremo un una cremina al cioccolato molto leggera. Una volta tolto dal frigo, versiamo questa crema sul tortino e concludiamo mettendovi anche qualche amarena sciroppata.

Possiamo anche pensare di aggiungere al ripieno di yogurt qualche pezzetto di amarena e in tal caso dobbiamo tagliarla a piccoli pezzetti.

Facciamo il pieno di gusto senza nessuna rinuncia col tortino light al cacao e amarena, la bontà è assicurata e resteremo più che soddisfatti.