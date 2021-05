La panna da cucina è un ingrediente base per la preparazione di numerose ricette. Pensiamo solo ad alcuni piatti intramontabili come le fettuccine panna e salmone o i tortellini panna, piselli e prosciutto. Alcune persone, poi, amano dare cremosità a sughi, risotti e condimenti vari aggiungendo un goccio di panna.

Tuttavia, tutti sappiamo bene che la panna è un prodotto di derivazione animale e, come tale, è molto grasso. Insomma, non è di certo amico della nostra linea né tanto meno di colesterolo e trigliceridi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ciò però non significa dover per forza rinunciare alla panna da cucina e di conseguenza ai tantissimi piatti che la includono tra gli ingredienti.

3 soluzioni leggere e veloci per sostituire la panna da cucina senza rinunciare alla cremosa bontà dei piatti, tutte da provare!

Latte scremato, farina e amido di mais

Una versione più leggera della classica panna da cucina è costituita da un composto fatto con del latte scremato, 1 cucchiaio di farina e 2 cucchiai di amido di mais.

Se non si ha a disposizione l’amido di mais, lo possiamo sostituire con 1 cucchiaio colmo di fecola di patate o di maizena.

Formaggio fresco spalmabile

Ecco un’altra eccellente alternativa light per condire la pasta, rendere i sughi più cremosi o mantecare il risotto. Basta far sciogliere del formaggio spalmabile ad esempio la robiola, crescenza o certosa, insieme ad un goccio di latte, da aggiungere poco per volta fino al raggiungimento della consistenza desiderata.

Latte in polvere e succo di limone

Altro ottimo e valido sostituto della panna da cucina è un composto ottenuto frullando 200 millilitri di acqua ghiacciata, 200 grammi di latte in polvere e il succo di 1/4 di limone. Continuare a mescolare fino ad ottenere la giusta cremosità.

Ed ecco quindi le 3 soluzioni leggere e veloci per sostituire la panna da cucina senza rinunciare alla cremosa bontà dei piatti, tutte da provare!

Sono tutte molto leggere e quasi del tutto prive di grassi. Da provare anche nelle frittate e nei ripieni delle torte salate, per renderle più spumose e soffici. Una vera bontà senza sensi di colpa!