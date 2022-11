Ecco i giorni più fortunati di novembre e dicembre per giocare al SuperEnalotto secondo l’astrologia

Non tutti i giorni sono uguali per giocare al Lotto, al SuperEnalotto o agli altri giochi. Le possibilità di vincere possono aumentare in alcuni giorni, secondo i favori della Luna, di Venere e Giove. Vediamo allora quali sono i giorni più fortunati al gioco, soprattutto in questo periodo di novembre e dicembre.

Il Pianeta più fortunato dello zodiaco

L’astrologia parla anche di aspetti curiosi della vita. Come dei segni più golosi che tendono ad ingrassare o i giorni più propizi per tagliare i capelli. Si occupa, però, anche di buona sorte, e tra i pianeti che portano fortuna ci sono Giove e Venere. Giove è considerato il Pianeta che porta la fortuna con la effe maiuscola. Si occupa di grandi affari, sistemazioni, eredità e soldi. La fortuna di Giove può avvenire sia attraverso il gioco, sia attraverso una riuscita nel mondo sociale.

La fortuna che arriva con Venere

Invece, quella che porta Venere viene considerata come una piccola fortuna, nel senso che si orienta verso altro rispetto a Giove. Venere ci regala serenità, amore verso gli altri, capacità di condividere le cose semplici. A volte sono proprio queste piccole fortune che rendono la vita molto più felice, rispetto alle grandi. Meglio sarebbe avere sia Venere che Giove alleati nel proprio segno.

Ecco i giorni più fortunati di novembre e dicembre per giocare

Anche la Luna conta molto per quanto riguarda la fortuna con i soldi. Inoltre, secondo un’antichissima tradizione, sono particolarmente fortunati i giorni che seguono il novilunio. In particolare i 10 giorni successivi all’assenza di Luna in cielo, quando la Luna comincia a crescere.

Di questi giorni, il quarto dopo il novilunio è considerato quello che porta più fortuna con i soldi. Si potrà comprare casa, vendere, investire delle azioni e anche giocare. Per quanto riguarda i mesi di novembre e di dicembre avremo le seguenti date. A novembre il novilunio sarà il 23, e la data che porterà fortuna con i soldi è quella del 27. Stesso giorno, il 27 per il mese di dicembre. Vediamo anche gli altri.

Date di novembre e dicembre da ricordare

Ecco i giorni più fortunati di novembre e dicembre per giocare al Lotto o al SuperEnalotto, secondo l’astrologia. A novembre il 26 e 27, in particolare per quelli del segno del Capricorno.

A dicembre i giorni dal 5 all’8, quest’ultimo giorno sarà di Luna piena. I giorni del 5 e 6 dicembre saranno favorevoli in particolare, ma non solo, a quelli del Toro. Mentre i giorni 7 e 8 saranno favorevoli, non in modo esclusivo, per i Gemelli. Anche nei giorni 23 e 24 dicembre, la fortuna sarà prodiga con tutti, in particolare col Capricorno.

Per riassumere, a novembre teniamo d’occhio il 23, 26 e 27. A dicembre il 5, 6, 7 e 8, e anche il 23 e 24. Poi anche il 1 gennaio del 2023 sarà un giorno fortunato, un inizio ben augurante.