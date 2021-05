In quest’anno particolare anche il calendario fiscale ha assistito a modifiche e nuovi termini. È il caso ad esempio della presentazione del modello 730/2021 che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 10 di maggio prossimo. Relativamente alle date di conguaglio si prevedono diversi scaglioni come era già accaduto lo scorso anno. Chi desidera ricevere presto i soldi dei rimborsi IPREF dovrebbe dunque affrettarsi a presentare la nuova dichiarazione dei redditi. Ecco i fortunati che riceveranno subito i soldi dei rimborsi IRPEF 2021 direttamente su conto corrente, busta paga o pensione.

Perché quest’anno conviene presentare subito la dichiarazione dei redditi?

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi è utile inserire tutte le spese che è possibile portare in detrazione. Per quanto riguarda le gettonate spese mediche e sanitarie, ricordiamo che la detrazione scatta solo al superamento della franchigia. Per sapere a quanto ammonta tale quota è possibile consultare l’articolo: “Attenzione perché perde la detrazione su spese mediche e sanitarie chi non supera la franchigia nel modello 730/2021”.

Alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi può emergere un conguaglio IRPEF a debito o a credito. Il calcolo delle imposte si effettua sulla base dei redditi percepiti e delle detrazioni o deduzioni richieste. Laddove si configuri una situazione di credito, si ha diritto a ricevere un rimborso IRPEF. Quest’anno la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ha il suo peso sui tempi di erogazione del credito. A partire già dallo scorso anno si parla di tempi mobili che seguono l’estensione dei termini per la presentazione del modello 730/2021. Ci saranno infatti ben sei diversi termini per ricevere i soldi dell’eventuale conguaglio a credito che non arriva più esclusivamente nel mese di luglio.

Ecco i fortunati che riceveranno subito i soldi dei rimborsi IRPEF 2021 direttamente su conto corrente, busta paga o pensione

In base agli scaglioni, i primi contribuenti a ricevere i soldi degli eventuali conguagli saranno quelli che presentano la dichiarazione entro il 31 maggio 2021. Per loro il rimborso IRPEF arriva già nel mese di luglio in busta paga, pensione o conto corrente se non c’è un sostituto di imposta. Questi nuovi termini si stabiliscono in base agli obblighi di trasmissione che hanno i CAF e patronati. Per chi presenta la dichiarazione entro il 31 maggio 2021, i CAF avranno l’obbligo di comunicare entro il 15 giugno i risultati finali delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.

I rimborsi IRPEF si erogheranno a partire dal mese successivo a quello in cui il datore ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Ecco perché luglio sarà il primo mese di erogazione dell’eventuale liquidazione dei rimborsi. Stessa regola si applica ai pensionati per i quali l’INPS agisce in qualità di sostituto di imposta. Ecco i fortunati che riceveranno subito i soldi dei rimborsi IRPEF 2021 direttamente su conto corrente, busta paga o pensione.

Approfondimento

Chi possiede un animale domestico può ottenere un bonus fiscale fino a 80 euro circa nel 2021