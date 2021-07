Chi è a Londra e odia il football può giocarsela così, la serata da non dimenticare. Dedicandosi a un gioco ad altissimo livello. Un’emozione tutta da vivere, mentre i compagni di viaggio vanno allo stadio a vedere la finale degli Europei di calcio. Stiamo parlando di visitare in notturna l’attrazione più desiderata da chiunque metta piede nella capitale inglese.

Una meraviglia che è stata costruita in una zona molto centrale, a cinque minuti a piedi dal Big Ben e dal Parlamento, in occasione del Millenium. Sì, è proprio il London Eye, la gigantesca ruota panoramica che svetta sulla capitale inglese e ospita 3,5 milioni di turisti all’anno. Da qui vengono sparati ogni anno i fuochi artificiali a Capodanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Diamo qualche dettaglio con gli Esperti di Turismo di ProiezionidiBorsa a chi decidesse di provare questa vertigine. Deliziosa tanto quanto una vittoria della nazionale italiana di calcio.

Lo spettacolare occhio di Londra

Un volo nelle grandi capsule di vetro del London Eye è un’esperienza indimenticabile con vista a 360 gradi sulla città. Questa meraviglia mondiale permette, durante alcune speciali occasioni, di prenotare una capsula privata e gustare squisitezze a 135 metri di altezza.

Le sorprese per i turisti però non finiscono con l’ascesa, che in genere dura una trentina di minuti. Chi sale sulla ruota può continuare a sognare con un pranzo o una cena presso uno dei ristoranti partner di London Eye. I pacchetti pasto accontentano tutti i gusti e tutti i budget. Si va dalla pizza espresso adatta ai giovani fino ai menù tipici francesi e inglesi. Alcuni di questi ristoranti di lusso offrono una meravigliosa vista sul fiume e sullo spettacolare “Occhio di Londra”.

Chi è a Londra e odia il football può giocarsela così

Al London Eye sono abbinati anche pacchetti di soggiorno in hotel, si va dai cinque stelle lusso, vicini a Buckingham Palace, agli hotel trendy di Westminster.

I turisti hanno anche la possibilità di ammirare la London Eye dall’acqua, prima di salirci. In 40 minuti si toccano la cattedrale di St. Paul, il Parlamento, la Torre di Londra, il Shakespeare Globe, la Tate Modern e il Millenium Bridge.

Senza dimenticare lo shopping di moda nel quartiere glamour Soho, dove trovare una romantica camicia d’ispirazione vittoriana. E un aperitivo con tipiche golosità inglesi come fish & chips con birra, ma serviti in grande stile, a Trafalgar Square.