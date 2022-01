Il nuovo anno porterà tante occasioni di inserimento lavorativo per tantissimi contribuenti in cerca di una sistemazione. E fortunatamente i concorsi banditi prevedono l’assunzione dei vincitori a tempo pieno e indeterminato. Si tratta pertanto di un’opportunità unica da non lasciarsi sfuggire. La crisi economica scatenata dalla pandemia ha infatti interrotto carriere professionali a molti lavoratori. Altri sono ancora alla ricerca di un impiego e le aziende di piccole e medie dimensioni fanno fatica a sostenere i costi del personale.

A questi si aggiungono quelli che sono rimasti disoccupati e che devono comunque provvedere al sostentamento della famiglia. E non è certo facile perché orientativamente ecco quanti soldi servono al mese per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone. Inoltre bisogna considerare anche la necessità di avere qualche risparmio in caso di imprevisti e spese improvvise che non si possono rimandare.

Trovare un impiego fisso diventa per moltissimi contribuenti pertanto un traguardo da raggiungere quanto prima. Fortunatamente il 2021 si è concluso con una grande prospettiva di inserimento professionale. Infatti ecco i bandi regionali per 721 posti di lavoro anche per diplomati con domanda entro gennaio 2022.

I più giovani che potrebbero trovare una sistemazione definitiva dovrebbero infatti valutare l’importanza di crearsi un piano di accumulo. Nel corso degli anni potrebbero infatti accantonare della somme di denaro.Gli esperti del settore suggeriscono ad esempio quanti soldi bisogna tenere sul conto in banca per stare tranquilli e quanto risparmiare ad ogni età.

Entro il 27 gennaio 2022 sarà possibile inviare la propria candidatura per partecipare ai concorsi indetti dalla Regione Puglia. Sono ammessi alle prove sia i candidati in possesso di titolo accademico, sia quelli con diploma di istruzione secondaria superiore. Le assunzioni riguardano diversi profili professionali e sono finalizzate al reclutamento di personale per gli uffici regionali. Le aree professionali disponibili sono quelle amministrative, economico-finanziarie, informatiche e tecnologiche, legislative e di sviluppo del sistema.

Per l’ammissione al concorso occorre possedere un diploma di istruzione superiore che consenta l’accesso ad un percorso universitario. Inoltre ai candidati di sesso maschile si richiede di aver già assolto gli obblighi di leva. Per reperire ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione relativa a concorsi ed esami della Gazzetta ufficiale n.103 del 28 dicembre 2021. In essa sono presenti indicazioni relative alle prove di esame, alle modalità di partecipazione e ai posti disponibili.