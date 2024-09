Molte persone sono disposte ad acquistare fumetti, vecchie monete o persino macchine da scrivere e da cucito a cifre che in tanti definirebbero “folli”. Il collezionismo è una grande passione sempre più diffusa sia tra i giovani che tra gli adulti e può essere una vera e propria fonte di guadagno. Infatti, ci sono alcuni oggetti che con il passare del tempo raggiungono un valore molto elevato. Ad esempio, alcuni videogiochi. A breve vedremo 3 videogiochi che si rivendono a prezzi altissimi e che potrebbero trovarsi sugli scaffali impolverati di qualche fortunato.

Nel mondo del collezionismo, alcuni vecchi videogiochi possono raggiungere cifre davvero sorprendenti, diventando veri e propri tesori. Se hai uno di questi titoli, potresti considerare di farlo valutare e di rivenderlo al miglior offerente.

Non buttare questi 3 vecchi videogiochi che ormai valgono oro: Rule of Rose (PS2)

Anche se non è un gioco per PS3, merita una menzione speciale per il suo valore. Questo horror psicologico è stato censurato in molti paesi, rendendolo una vera rarità. Chi possiede una copia sigillata potrebbe guadagnare oltre 1000 euro.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (PS3)

Basato sull’omonimo manga, questo gioco di combattimento è diventato estremamente ricercato, soprattutto per la sua edizione limitata. Il valore di mercato di questo titolo è salito vertiginosamente, con alcune copie vendute a più di 400 euro.

The Last of Us – Edizione limitata (PS3)

Anche se il gioco in sé non è raro, le edizioni speciali e limitate, come la “Survival Edition” o la “Post-Pandemic Edition”, sono ricercatissime. Una di queste versioni può essere venduta a prezzi che superano facilmente i 1000 euro.

Se hai uno di questi giochi nella tua collezione, potresti considerare di venderlo. Con il tempo, il loro valore è destinato a crescere ulteriormente, rendendoli investimenti davvero redditizi per gli appassionati di videogiochi. Dunque, non buttare questi 3 vecchi videogiochi che ormai valgono oro.

