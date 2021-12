Le feste natalizie sono il momento migliore per raggomitolarsi sul divano, magari con una tisana calda, una coperta di lana e un buon libro. Quando fuori piove o nevica, non c’è davvero altro da fare se non stare al caldo e concedersi un po’ di relax.

La scelta del libro da leggere, poi, non può che ricadere sul tema Natale, per immergersi completamente nell’atmosfera del periodo. Scopriamone uno poco conosciuto e davvero originale che ci immergerà in un Natale letteralmente da brivido.

Per un Natale da brivido ecco il libro da leggere con crimini e misteri da risolvere nelle fredde sere invernali

Quando si parla di libri sul Natale, si cita sempre per primo l’immancabile e commovente “Canto di Natale” di Charles Dickens. Questo grande classico della letteratura, tuttavia, è molto conosciuto e tanti potrebbero averlo già letto.

Per questo oggi consigliamo un libro totalmente diverso, dove al posto del tradizionale romanzo delle feste troviamo storie di omicidi, crimini e misteri.

Stiamo parlando di “Nero Natale. Nove racconti da brivido”, una raccolta di racconti che spaziano dal giallo alla commedia nera, passando per il thriller, senza stancare mai.

Una suspense fino all’ultima pagina, ma alla tensione si aggiunge la sfida. Infatti, sarà intrigante provare a risolvere crimini e misteri rannicchiati sul proprio divano in una delle fredde sere invernali.

Nel giorno di gioia e purezza per eccellenza, il Natale, questi racconti sono pieni di furti e omicidi, nati dalle penne di nove autori famosissimi.

Tutti gli autori e i racconti di Nero Natale

Gli autori dei racconti contenuti nel libro “Nero Natale” sono davvero famosi e hanno dato vita a queste nove storie che faranno scendere a tutti un brivido lungo la schiena:

Nathaniel Hawthorne, “Il banchetto di Natale”;

Amelia B. Edwards, “L’espresso delle 16.15”;

Robert Louis Stevenson, “Markheim”;

Giovanni Pascoli, “Il ceppo”;

Frank L. Baum, “Il rapimento di Babbo Natale”;

Arthur Conan Doyle, “L’avventura del carbonchio azzurro”;

Saki, “I lupi di Cernogratz”;

Agatha Christie, “L’avventura del dolce di Natale”;

Howard Phillips Lovecraft, “La ricorrenza”.

Arthur Conan Doyle, padre letterario dell’investigatore Sherlock Holmes, e Agatha Christie, creatrice di personaggi unici come Hercule Poirot e Miss Marple, non possono certo deludere.

