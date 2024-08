La Puglia, situata nel sud-est dell’Italia, è una regione famosa per le sue spiagge spettacolari, acque cristalline e affascinanti città storiche. Caratterizzata da paesaggi rurali ricchi di uliveti e vigneti, offre una cucina mediterranea autentica e tradizioni antiche. Le sue coste, che si estendono dal Gargano al Salento, attraggono visitatori da tutto il mondo per la bellezza naturale e l’atmosfera rilassata. Si tratta di una delle mete preferite per chi cerca spiagge spettacolari e acque cristalline. Ecco tre delle spiagge più belle della regione e una panoramica dei costi per godere del mare in una delle più belle regioni d’Italia. Inoltre, vedremo anche qual è il costo medio di sdraio o lettini e ombrellone.

3 splendide spiagge della Puglia e quanto costa andare al mare in questa regione: Spiaggia di Pescoluse (Maldive del Salento)

Conosciuta come le “Maldive del Salento”, la spiaggia di Pescoluse è famosa per la sua sabbia finissima e bianca e per le acque limpide e poco profonde, ideali per le famiglie. Il costo per un ombrellone e due lettini varia tra 35 e 50 euro al giorno, a seconda della stagione e della posizione nella spiaggia.

Baia delle Zagare (Gargano)

Situata nel Parco Nazionale del Gargano, la Baia delle Zagare è un’icona della Puglia, con le sue imponenti falesie bianche che si affacciano su acque turchesi. L’accesso a questa spiaggia è limitato, e ciò la rende ancora più esclusiva. Il costo per un ombrellone e due lettini può arrivare a 50 euro al giorno, ma l’esperienza vale ogni centesimo.

Torre Lapillo (Porto Cesareo)

Questa spiaggia è conosciuta per il suo litorale lungo e sabbioso, accompagnato da acque calde e trasparenti. Torre Lapillo è molto amata sia dai turisti che dai locali per il suo ambiente rilassato. Qui, i prezzi per l’affitto di un ombrellone e due lettini si aggirano intorno ai 30-40 euro al giorno. Ecco, dunque, 3 splendide spiagge della Puglia e quanto costa andare a mare lì.

In Puglia, il costo di una giornata al mare può variare significativamente a seconda della località e dei servizi offerti, ma la bellezza delle spiagge rende l’investimento più che giustificato. Con panorami mozzafiato e una qualità dell’acqua tra le migliori d’Italia, la Puglia rimane una delle destinazioni più ambite per le vacanze estive.

