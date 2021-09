Pensiamo sempre che l’hamburger sia un piatto facile da cucinare. Che basti accendere la griglia o il barbecue e la cena è servita.

Aggiungere poi insalata e pomodoro, qualche condimento e del pane con sesamo, e ci sembrerà già di essere in qualche vero fast food americano.

In realtà ci sono trucchi vari per fare l’hamburger alla maniera professionale. Dal tipo e dalla qualità della carne, ai condimenti, alla cottura, fino al tipo di pane. Insomma non è più un gioco da ragazzi come prima, e se seguiremo questi consigli passo passo sentiremo la differenza.

Ecco i segreti da chef stellato per cucinare l’hamburger perfetto.

Attenzione alla cottura, alla qualità e alla disposizione degli ingredienti

Prima di tutto dobbiamo scegliere un macinato di alta qualità e con una texture mista, né troppo fina né troppo spessa. L’ideale sarebbe scegliere dei tagli di carne da soli e poi farceli macinare dal nostro macellaio di fiducia.

La carne va condita in superficie con del sale e del pepe.

Una volta pronta possiamo dargli la forma di un lungo tubo, avvolgerlo nella pellicola e metterlo in frigo a riposare dalle 2 alle 12 ore.

Un altro segreto da chef è di non esagerare con lo spessore del nostro hamburger. Possiamo oscillare tra i 150/200 gr. Non è infatti consigliabile andare oltre con il peso della carne perché altrimenti rischia di coprire gli altri ingredienti. Un hamburger ad hoc deve essere dato da un mix di sapori che crei un equilibrio giusto e gustoso.

Per quanto riguarda il pane, ne va scelto un tipo fatto apposta per fare l’hamburger come si deve. Facciamo una ricerca mirata al panificio e scegliamo un pane che sia morbido e con qualche seme sopra. Un’altra tips importante è imburrarlo prima di cuocerlo. Non basta passarlo sopra la padella o in forno per qualche secondo. Non dobbiamo avere fretta. Il pane va imburrato e successivamente lasciato scaldare qualche minuto.

Il sapore sarà incredibile e la consistenza sarà croccante e morbida allo stesso tempo.

La cottura è un altro momento piuttosto delicato. Se cuociamo in padella dobbiamo preriscaldarla finché non diventa molto calda. Poi inumidire la superficie con dell’olio e togliere l’eccesso con lo scottex. Copriamo con un coperchio dopo aver disposto le carni e cuociamo a fiamma media. Se vogliamo l’hamburger medio dopo 4 minuti possiamo girarlo, se lo vogliamo ben cotto arriviamo anche a 7-8 minuti.

Evitiamo di schiacciare la carne sulla griglia. In questo modo tutti i succhi si perderanno e andranno sul piano di cottura. Lasciamo cuocere in pace il nostro hamburger senza maneggiarlo troppo.

Non ci resta che farcirlo con ingredienti di qualità e mixarli con il giusto ordine. Ricordiamoci di cuocere bene il formaggio che sia cheddar o provola o parmigiano. Lasciamolo cuocere sulla griglia il tempo che gli serve oppure mettiamolo sopra la carne stessa facendo attenzione con i tempi.

Disponiamo il pomodoro per primo a contatto con il pane sia sopra che sotto, poi la lattuga romana che potrà accogliere carne e formaggio. Lasciamo riposare qualche minuto la carne una volta levata dal fuoco e creiamo il nostro panino degno di un ristorante stellato. Serviamo con delle patate tagliate e passate al forno a spicchi o rondelle.