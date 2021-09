Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte presa di posizione contro le autovetture considerate più inquinanti.

La motivazione di questi blocchi che hanno colpito principalmente i motori diesel e, in misura minore, i benzina si legano alla scarsa qualità dell’aria.

Grandi città come Torino o Milano, ma non solo, hanno già approvato dei veri e propri stop alla circolazione durante il periodo invernale.

Gli automobilisti più colpiti sono sicuramente i possessori di Diesel euro 4, automobili non nuovissime ma sicuramente ancora in grado di percorrere migliaia di chilometri.

Tutti coloro che possiedono una autovettura datata, quindi, dovranno cominciare a guardarsi attorno per cercare un’alternativa.

In molti lamentano la scarsità di automobili a buon prezzo, infatti spendere poco è un problema non secondario. Spesso sono le stesse case automobilistiche, alla ricerca di nuovi clienti, a mettere a disposizione delle importanti promozioni.

Oltre a queste bisogna anche tenere conto dei vari incentivi statali per l’acquisto di autovetture elettriche ma non solo.

Tuttavia, se si opta per una automobile nuova pur avendo a disposizione una cifra inferiore ai 15.000 euro sarà difficile trovare qualcosa.

Tra le automobili che, da nuove, hanno un prezzo di listino inferiore ai 15.000 euro ne possiamo citare, a titolo di esempio, due: Dacia Sandero e Fiat Panda.

Ecco 2 automobili con ottimo rapporto qualità prezzo per chi cerca il nuovo guardando alla convenienza

La nuova Sandero è l’auto compatta della casa automobilistica Dacia. Una delle poche automobili che ha prezzi inferiori ai diecimila euro, infatti i prezzi partono dai 9.050 euro.

Una utilitaria che nasce nel 2008 e che ha conquistato fin da subito tutti coloro che cercano un mezzo poco costoso ma funzionale. Nel 2021 si può osservare una vera e propria rivoluzione, dagli interni agli esterni, infatti, la Sandero si trasforma. La macchina si presenta più larga (1,85 metri) e leggermente più lunga rispetto alle precedenti versioni. La piattaforma utilizzata per la Sandero è quella della Renault Clio. Esteticamente è leggermente più sportiva e meno goffa rispetto alla generazione passata.

Anche per quanto riguarda il bagagliaio da 382 litri è leggermente più grande rispetto ai precedenti. La motorizzazione è GPL o benzina, non è più disponibile il Diesel. Un’ottima vettura per quanto riguarda qualità/prezzo.

Fiat Panda

La seconda tra le 2 automobili con ottimo rapporto qualità prezzo per chi cerca il nuovo guardando alla convenienza è la Panda. Si tratta della più classica tra le Fiat, pratica e agile che si inserisce tra le più vendute in Italia.

A fine 2020 si è aggiornata con un importante cambiamento di motorizzazione, è possibile omologarla mild hybrid, benzina, metano o GPL. Una macchina facile da guidare, versatile e pratica che garantisce percorrenze molto elevate anche nel traffico della città.

Il bagagliaio ha dimensioni ridotte ma comunque sufficienti per un paio di valige.

Il prezzo per la versione Life a partire da 11.845 euro.