Tra le piante aromatiche dalle spiccate proprietà e benefici naturali, ecco gli utilizzi più comuni del rosmarino per il corpo e per la casa.

Perché il rosmarino, che è largamente utilizzato per le preparazioni in cucina, in realtà si presta a vari usi tra i rimedi naturali a scopo salutistico e quelli, invece, per la risoluzione di problemi tra le mura domestiche.

Per esempio, con il rosmarino è possibile nutrire i capelli, pulire le ferite e coprire i capelli bianchi. Così come la pianta aromatica può permettere, tra l’altro, di scacciare gli insetti dalle piante d’appartamento. E di tenere lontane pure le tarme.

Il rosmarino per nutrire i capelli. In questo caso per il rosmarino, e in particolare per l’olio essenziale, si sfruttano le sue proprietà cosmetiche. Con un’azione naturale, infatti, il rosmarino combatte la caduta dei capelli. In quanto stimola il follicolo per la crescita.

Pulire le piccole ferite col rosmarino. Il rosmarino ha una spiccata proprietà naturale cicatrizzante. In quanto, sotto forma di olio, funge da antisettico naturale per disinfettare i piccoli tagli, le abrasioni e le ferite superficiali.

Il rimedio per coprire i capelli bianchi. Per chi ha i capelli scuri, e qualche capello bianco da coprire, l’infuso di rosmarino è un ottimo rimedio naturale. Procedendo per qualche giorno con un’applicazione giornaliera dell’infuso spargendolo su tutti i capelli.

Lo spray repellente naturale al rosmarino. Con un litro di acqua bollente, e con qualche rametto di rosmarino, è possibile creare uno spray repellente naturale per le piante d’appartamento. E questo al fine di tenere lontani gli insetti. Al pari dell’alloro, inoltre, pure il rosmarino spicca per la sua azione repellente contro le zanzare.

Il rimedio naturale per scacciare le tarme. Per allontanare le tarme dall’armadio basterà spargere sul fondo dei rametti di rosmarino secco sbriciolato. Oppure posizionando dei piccoli sacchetti di rosmarino secco nei punti più strategici del mobile.