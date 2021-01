Di condimenti per la pasta ne esistono davvero a bizzeffe, alcuni più veloci altri davvero squisiti. Un giusto compromesso tra queste due necessità è rappresentato dalla deliziosa pastasciutta che oggi impareremo a fare. Il salmone diventa protagonista in questo cremoso primo piatto, composto da ingredienti che potremmo già avere in casa. Facciamoci conquistare dalla consistenza e dal gusto saporito di questa pasta panna e salmone.

Ingredienti per preparare la pasta panna e salmone

Per 4 persone abbiamo bisogno di:

500g di pasta;

200g di salmone affumicato;

200g di panna fresca liquida;

½ cipolla;

50g di brandy o di vino bianco;

sale grosso q.b.;

pepe nero q.b.;

prezzemolo q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b..

Preparazione

Il salmone diventa protagonista in questo cremoso primo piatto. Per prepararlo iniziamo mettendo sul fuoco una pentola d’acqua, portiamola a ebollizione e dopo aggiungiamo il sale grosso. Buttiamo quindi la pasta che preferiamo e lasciamola cuocere fino a cottura.

Nel frattempo tritiamo la cipolla e il prezzemolo, e tagliamo anche il salmone in pezzi non troppo piccoli. In una padella con un filo di olio prima aggiungiamo la cipolla facendola diventare dorata, poi uniamo anche il salmone. Saltiamo il contenuto per qualche minuto a fiamma media, quindi versiamo il brandy o il vino bianco per sfumare. Quando il liquido sarà evaporato del tutto aggiungiamo la panna e amalgamiamo bene a fuoco basso per un minuto circa.

Scoliamo la pasta e uniamola nella padella con il salmone e la panna. Mescoliamo bene a fuoco basso per un paio di minuti aggiungendo il prezzemolo tritato e il pepe nero nella quantità necessaria. Se vogliamo possiamo anche aggiungere un filo di acqua di cottura per rendere la pasta ancora più cremosa e saporita.

La nostra cremosissima pasta panna e salmone è ora pronta! SI tratta di un primo piatto davvero semplice da preparare, con ingredienti che piacciono a tutti e dal risultato davvero spettacolare.