Tra le piante aromatiche ed officinali più note, ecco come usare e cosa si può fare con le foglie di alloro. E questo perché l’alloro, che è noto per la preparazione di tisane e di infusi, e pure per aggiungere un buon odore alle pietanze, in realtà si presta a tanti usi con molti di questi che sono peraltro e spesso impensabili.

Dall’uso delle foglie di alloro come un rimedio naturale antidolorifico, alla pulizia e alla cura dei denti. E passando per il trattamento contro l’acne. Così come le foglie di alloro possono essere utili e preziose pure per la cura e per la pulizia dei capelli, e addirittura come repellente per tenere lontani gli insetti.

Ecco come usare e cosa si può fare con le foglie di alloro

L’alloro come antidolorifico naturale. I principi attivi dell’olio estratto dalle foglie di alloro rientra tra i rimedi naturali contro i dolori. Quelli susseguenti ad affaticamento e distorsioni.

Come pulire i denti con l’alloro. Come alternativa al bicarbonato, l’alloro è utilizzabile per sbiancare e per pulire i denti. Basterà creare una pasta con acqua mescolata alle foglie d’alloro dopo averle tritate finemente.

L’alloro come rimedio naturale contro l’acne. Con le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, le foglie di alloro essiccate si possono unire ad acqua e limone per la preparazione di un decotto. Che fungerà da tonico del viso naturale contro i brufoli.

Impacco all’alloro per i capelli. Prima di utilizzare lo shampoo, si può applicare ai capelli un impacco di acqua e foglie di alloro mandata ad ebollizione e poi raffreddata. Si tratta di un rimedio naturale per ottenere i capelli lisci e setosi.

Come tenere lontani gli insetti con l’alloro. L’olio essenziale estratto dalle foglie di alloro, se applicato in punti strategici della casa, vicino ai balconi, alle finestre e ai davanzali, funge da repellente. In quanto l’odore emanato è sgradito agli insetti.