La Redazione di ProieizonidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle ultime novità disciplinate dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 16 e comma 17).

La normativa si riferisce alle nuove agevolazioni previste per le assunzioni di donne disoccupate e corrisponde alla modifica della normativa prevista ex L. 92/2012.

Per le assunzioni di donne lavoratrici, che saranno effettuate nel biennio 2021-2022, infatti, viene messo in campo un esonero contributivo pari al 100%, fino ad un limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Novità in arrivo per molte donne disoccupate, ecco perché converrebbe farsi assumere ora

Un vantaggioso sgravio dei contributi, compresi i premi INAIL, per il datore di lavoro, qualora decidesse di assumere:

a) donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;

b) donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);

c) donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Ulteriori requisiti

Per usufruire delle agevolazioni e quindi dell’esonero contributivo, il datore di lavoro deve assumere la donna con:

a) contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) convertendo a tempo indeterminato un precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

Solamente in questo caso, la durata massima dell’agevolazione arriverebbe a 18 mesi.

Ha la validità di 12 mesi, invece, lo sgravio contributivo se si assume con un contratto a termine.

Per poter accedere alla misura, è necessario che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, calcolato con riferimento al numero dei lavoratori occupati e rilevato in ciascun mese. In modo tale che possa essere confrontato con quello degli altri dipendenti nei dodici mesi precedenti.

