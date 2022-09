Non immagineremmo mai cosa si può fare con una pastiglia per lavastoviglie. Sappiamo che si tratta della miglior tipologia di detergente per chi lava i piatti con questo elettrodomestico. Spesso ci chiediamo come pulire in casa e capita di acquistare diversi tipi di prodotti, nella speranza di ottenere il pulito perfetto.

Ma ecco che queste piccole pastiglie ci vengono in soccorso, risolvendo il problema della pulizia in diversi angoli della casa.

Vediamo dunque come potremmo utilizzarle.

Ecco gli usi alternativi delle pastiglie per lavastoviglie

Quante volte ci troviamo a combattere con i cattivi odori della lavatrice ed i panni lavati puzzano. Resteremo sorpresi dal risultato se faremo un lavaggio a vuoto a 90 gradi inserendo due pastiglie nel cestello. Finalmente il nostro bucato sarà pulito e profumato. I cattivi odori possono insidiare anche i tubi di scarico dei lavandini. Inserendo una pastiglia nel sifone e versando abbondante acqua bollente, potremo pulire a fondo i tubi dai residui e dal grasso accumulato. Per un risultato perfetto potremo concludere l’operazione versando nel tubo anche dell’aceto di mele.

Sciogliendo una pasticca di detersivo in acqua calda, potremo anche rendere splendenti e sgrassate le mattonelle delle pareti in bagno e cucina.

Come pulire il forno incrostato con la pastiglia

Per la pulizia del forno spesso preferiamo utilizzare prodotti ecologici o comunque non troppo aggressivi. Un’ottima soluzione è quella delle pastiglie per lavastoviglie. Dovremo immergere per pochi istanti la pastiglia in acqua tiepida e strofinare lo sportello interno fino a sciogliere tutto l’unto incrostato. In alternativa potremmo sciogliere la pasticca in acqua bollente, lasciare intiepidire e poi passare il composto con un panno sulle parti da pulire. Lasciamo agire per almeno 15 minuti e dopo risciacquiamo.

Il forno sarà sgrassato e non avremo il rischio di residui dannosi durante le successive cotture.

Non bisogna usare le pastiglie per lavastoviglie in questo caso

Il nostro wc potrà finalmente essere bianco senza sforzo.

Dovremo mettere una pastiglia per lavastoviglie nel vaso prima di andare a letto. Lasciamo agire per tutta la notte senza utilizzare il water. Il giorno dopo basterà tirare lo scarico e con il getto d’acqua andranno via i residui di sporco e di calcare. Quindi ecco gli usi alternativi delle pastiglie per lavastoviglie. Ma c’è anche un altro segreto da svelare.

I capi bianchi possono tornare abbaglianti se aggiungeremo nel cestello una pastiglia per lavastoviglie oltre al normale lavaggio. Questo ci restituirà gli indumenti bianchi come se fossero nuovi. Bisogna però ricordare che le capsule non devono essere usate per i capi colorati, perché potrebbero scolorire.

