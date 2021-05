Sono in arrivo tempi duri per i contribuenti che hanno scelto di depositare i propri risparmi su un conto corrente in banca. In realtà si tratta di una vera e propria rivoluzione che sta coinvolgendo diversi gruppi bancari e che a breve cambierà le abitudini dei clienti. Bisogna fare “Attenzione perché più di 1 milione di risparmiatori non potrà più prelevare e versare soldi sul conto corrente dal bancomat della propria banca”. Avrà vita più semplice il cliente bancario che ha invece una certa dimestichezza con i servizi online e si reca di rado presso gli sportelli. Diversa la sorte di altri infatti ecco gli sfortunati titolari di conto corrente che spenderanno più soldi per prelevare contanti dal bancomat.

A breve ci saranno cambiamenti radicali che introdurranno un nuovo tipo di relazione fra istituto di credito e clientela. Verranno meno molte abitudini dei risparmiatori che attualmente si recano in filiale per lo svolgimento delle più frequenti operazioni bancarie. Ciò perché i diversi gruppi bancari stanno dirottando i correntisti verso il ricorso ai servizi online in modo da sopprimere moltissime sedi fisiche. Anche gli impiegati di banca dovranno affrontare cambiamenti radicali perché spesso lavoreranno in modalità smart working senza spostarsi da casa. Nello specifico, alcuni istituti di credito hanno già in animo la chiusura di innumerevoli filiali e si teme una sorte simile per gli sportelli bancomat. Secondo le analisi degli Esperti ecco gli sfortunati titolari di conto corrente che spenderanno più soldi per prelevare contanti dal bancomat.

Se le intenzioni di molti istituti finanziari dovessero trovare concreta realizzazione si creerà notevole disagio soprattutto per una specifica categoria di risparmiatori. Ci si riferisce in particolare ai clienti che per le più svariate ragioni utilizzano spesso il bancomat. Tuttavia con la chiusura di molte filiali alcuni clienti dovranno pertanto effettuare operazioni presso gli sportelli ATM di altre banche. Ciò comporterà ovviamente un aggravio di spese che stando alle previsioni graveranno unicamente sul portafoglio dei titolari di conto. Essi infatti dovranno pagare delle commissioni il cui importo cambierà a seconda degli istituti bancari.

Inoltre a quanto pare non si potrà conoscere in anticipo l’ammontare della commissione, ma solo dopo aver digitato la richiesta di denaro contante. Per scoraggiare sempre più il ricorso al contante la stessa Bancomat S.p.a. avrebbe intenzione di introdurre una qualche forma di tassazione. In sostanza, si profila per i correntisti il rischio di pagare una commissione, come fosse un’imposta, nel momento in cui si effettua un prelievo. Dunque ecco gli sfortunati titolari di conto che spenderanno più soldi per prelevare contanti dal bancomat. E sono davvero innumerevoli se si considera il numero di operazioni che ogni giorno migliaia di correntisti compiono agli sportelli.