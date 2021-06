Con le giornate calde di inizio estate, giugno ci regala frutta e verdura di stagione ricca di vitamine che sono un vero toccasana per la nostra pelle.

La nostra pelle, infatti, ha bisogno di essere nutrita e idratata quotidianamente anche dall’interno.

Ecco gli ortaggi e la frutta da acquistare a giugno per avere una pelle sana, tonica e luminosa

Non sono sufficienti le creme o le maschere, che danno certamente un grande aiuto ma vanno completate grazie alle vitamine amiche della pelle. Ecco, quindi, gli ortaggi e la frutta da acquistare a giugno per avere una pelle sana, tonica e luminosa.

Le albicocche

Un vero concentrato di vitamina A, che aiuta la pelle contro l’invecchiamento, causato non solo dall’età ma anche da fattori esterni come l’inquinamento e i raggi del sole.

Le albicocche, inoltre, combattono la ritenzione idrica e quindi svolgono anche un’azione anticellulite.

I mirtilli

Giugno è anche il mese dei frutti di bosco, in particolare dei mirtilli. Questa bacca blu è un concentrato di antociani, sostanze che sono un patrimonio per la pelle.

La funzione antiossidante del mirtillo si svolge proprio grazie agli antociani che impediscono ai radicali liberi di colpire le nostre cellule.

In particolare, il mirtillo è consigliato per la couperose (la dilatazione dei vasi sanguigni evidente sulle gote) grazie all’azione rinvigorente del microcircolo.

Le bietole

Questa verdura a foglia verde è un concentrato di vitamine K, betacarotene e vitamina E.

Il betacarotene ha proprietà fotoprotettive, cioè protegge la cute dalla luce solare in eccesso e quindi riduce la sensibilità della pelle durante l’esposizione ai raggi solari. È formidabile per chi ha la pelle chiara e vuole esporsi al sole, naturalmente in unione ad un’ottima crema solare.

Il betacarotene è detto anche provitamina A perché è la sostanza da cui il nostro corpo produce vitamina A. E la vitamina A è un toccasana per il derma come abbiamo già visto.

Inoltre il mix di luteina, vitamina E, vitamina C, zeaxatina, zinco, quercetine è un complesso di micronutrienti antiossidanti. La pelle ma anche gli occhi, ne gioveranno, e recupereranno vitalità ed elasticità.

Gli asparagi

Il bianco o verde turrione ricco di acido folico, proprio come gli spinaci, è un altro ortaggio utile alla pelle.

L’acido folico è coinvolto nel processo di rigenerazione cellulare.

L’acido folico o vitamina B9 viene prescritto persino nella cura della vitiligine, un disturbo legato ad un disordine della pigmentazione della pelle. La vitamina B9, in unione con la vitamina B12, favorisce, infatti, la ripigmentazione.

Ma ancora ciliegie, lamponi, fave… sono tutti alimenti ricchi di vitamina A, preziosa alleata della pelle.

Questo mese, dunque, quando ci rechiamo al supermercato sono questi gli ortaggi e la frutta da comprare per avere una pelle sana!