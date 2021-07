In questi giorni di caldo intenso molti di noi non sanno come rinfrescarsi in maniera efficace. In questo articolo abbiamo visto un metodo efficacissimo per rinfrescare i nostri ambienti, a basso costo e più piacevole del classico condizionatore.

Un alto trucco da seguire sempre è bere bevande fresche ed idratanti per mantenere la termoregolazione del nostro corpo sempre adeguata. Oggi però vogliamo parlare di un altro trucco che ci permette di riprenderci dal caldo e dal sudore: ecco gli incredibili benefici che otteniamo facendo la doccia fredda.

Una pratica estrema che ci cambierà la vita

Se abbiamo caldo, stiamo sudando e non riusciamo a riprenderci e magari abbiamo anche la pressione bassa in molti sappiamo che dobbiamo fare una bella doccia fresca. In pochi, però, sanno i motivi e i benefici che una bella doccia fredda apporta al nostro corpo.

Innanzitutto, una doccia fredda corrobora e ci libera dal torpore e dalla stanchezza che possiamo aver accumulato. Il freddo, infatti, produce una reazione fisiologica che aumenta il battito cardiaco e la pressione. Non è quindi un’illusione che dopo una doccia fresca siamo più svegli ed energici.

Ora che abbiamo visto il primo beneficio della doccia a basse temperature possiamo parlare degli altri incredibili effetti che può avere sul nostro metabolismo. Incredibile, ma l’acqua fredda e lo shock termico attivano il nostro metabolismo, aumentando il consumo di calorie. Se vogliamo perdere peso allora non ci resta che assumere questa interessante abitudine.

Oltre al metabolismo, pare che lo shock termico possa avere un benefico effetto sul nostro sistema immunitario. Pare che chi si lava con acqua fredda si ammali di rado e abbia delle difese immunitarie più forti.

Ora che abbiamo tutte queste informazioni non abbiamo più scuse, dobbiamo iniziare a lavarci con l’acqua fredda di frequente, in particolare nei mesi caldi, provare per credere.