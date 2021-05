La presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi è un degli obblighi che prevede l’attuale normativa in ambito tributario. Tuttavia, esistono delle situazioni in cui tale obbligo di presentazione viene meno. Ecco gli eredi che non devono pagare la tassa di successione all’Agenzia delle Entrate per ricevere l’eredità. Vediamo di seguito quali sono le condizioni formali che escludono dall’obbligo senza sanzioni o multe per il contribuente.

Quanto costa e chi deve pagarla

Quando muore una persona cara, è assai probabile che questa lasci agli eredi una certa quota di eredità. Chi deve presentare la dichiarazione di successione? Per quali beni vale la regola? A volte l’eredità si costituisce di uno o più immobili, altre di beni mobili, in altri casi essa rappresenta esclusivamente un pesante fardello di debiti. In quest’ultima circostanza, è possibile rinunciare all’eredità ad alcune condizioni. La Redazione ha illustrato a tal proposito “Quali eredi non possono rinunciare all’eredità”.

Quando si intende accettare l’eredità, uno degli adempimenti obbligatori riguarda proprio la tassa di successione. Si tratta di una imposta che i superstiti devono corrispondere allo Stato quando subentrano ad un altro soggetto. La successione generalmente è di due tipologie: testamentaria oppure legittima. Tale adempimento si deve assolvere entro un anno dal decesso della persona cara e varia in base all’entità del patrimonio. In questi casi, è sempre obbligatorio presentare tale dichiarazione? Esistono delle eccezioni alla regola.

Ecco gli eredi che non devono pagare la tassa di successione all’Agenzia delle Entrate per ricevere l’eredità

Se nell’attivo ereditario sono presenti dei beni immobili o diritti immobiliari, la presentazione della successione è sempre obbligatoria. L’obbligo viene meno se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: l’eredità si devolve in linea retta al coniuge e ai familiari; l’ammontare dell’attivo ereditario non supera i 100.000 euro; in fine, è necessario che nell’attivo ereditario non siano presenti beni immobili o diritti reali immobiliari.

Nelle circostanze appena descritte viene meno l’obbligo di denuncia. Ecco gli eredi che non devono pagare la tassa di successione all’Agenzia delle Entrate per ricevere l’eredità. Come specifica l’Agenzia delle Entrate, tali condizioni possono decadere in seguito a sopravvenienze ereditarie, ossia diritti di natura patrimoniale non noti oppure incerti. Pertanto, è sempre utile verificare che sussistano le condizioni formali per l’applicazione dell’eventuale diritto.

Approfondimento

