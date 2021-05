Il sogno di molti turisti è andare a New York per visitare luoghi indimenticabili e camminare lungo le strade che costeggiano i grattacieli più famosi. Come rinunciare ad una corsa a Central Park, a un giro sul battello che porta alla Statua della Libertà? O ancora ad una passeggiata in bici tra Manhattan e il ponte di Brooklyn e alla vista mozzafiato sulla Grande Mela che si gode all’atterraggio?

Tuttavia si rimanda il viaggio oltreoceano a tempi migliori perché si teme che i costi non siano alla portata delle proprie tasche. E così facendo si commette un grave errore di valutazione e si perde un’occasione unica. È sorprendente quanto poco costa un biglietto di andata e ritorno per New York e quale il periodo più economico per una settimana di vacanza.

Basterà organizzarsi per tempo e soprattutto acquistare con qualche settimana di anticipo il volo aereo per regalarsi un’esperienza irripetibile e memorabile. Raggiungere New York non è un’avventura per pochi e non richiede l’esborso di enormi somme di denaro. Davvero sorprendente quanto poco costa il biglietto di andata e ritorno per New York e quale il periodo più economico per una settimana di vacanza. Si tenga conto che i mesi dell’anno in cui è possibile approfittare dei prezzi più convenienti restano quelli tra gennaio e marzo.

Stupirà sapere che è possibile pagare il biglietto aereo anche meno di 350 euro a partire da fine gennaio a marzo, ma anche a novembre. Sono questi i periodi in cui conviene prenotare il volo con qualche mese di anticipo perché ad agosto i prezzi lievitano fino a 800 euro. Occorre inoltre valutare con attenzione dove alloggiare soprattutto se si sceglie Manhattan perché il costo degli alberghi a 3 stelle si attesta attorno agli 80/90 euro. Una soluzione più conveniente suggerisce di alloggiare in case e appartamenti in cui i proprietari riservano stanze ai turisti. Inoltre anche mangiare nella Grande Mela non comporta grande dispendio di denaro per chi ama lo street food e può preventivare un massimo di 50 euro al giorno. Tirando le somme con un minimo di pianificazione si può trascorrere una settimana nel distretto più famoso di New York con meno di 1.500 euro.

