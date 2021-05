Se eravamo convinti che la crisi avesse potuto toccare giocatori e atleti, prepariamoci a leggere la tabella dei compensi degli atleti più pagati del mondo. Alla faccia della crisi e delle difficoltà economiche ecco gli atleti più pagati del 2020 secondo l’autorevole rivista Forbes con una sorpresa al vertice. Presenti i “soliti” Cristiano Ronaldo, Messi e Hamilton. Ma in vetta, a sorpresa, dopo tanti anni torna il rappresentante di uno sport seguito, ma non dei più comuni. Vediamo assieme alla nostra Redazione questa classifica dei Paperoni sportivi.

I calciatori continuano a guadagnare cifre esorbitanti

Scendono per una volta dal gradino più alto del podio, ma sono comunque sempre presenti in massa i giocatori di calcio. Ben 3 tra i primi 5, con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi a giocarsi il primato di calciatore più pagato a suon di milioni. Secondo, quanto dichiarato infatti, tra le due star del calcio, ballano “appena” una decina di milioni di differenza. Messi ha portato a casa tra ingaggio e sponsor 130 milioni di dollari in un anno, contro i 120 di Cristiano Ronaldo. Tutto ciò senza contare i guadagni e le rendite delle aziende e degli investimenti presenti praticamente in ogni campo. Entrambi i calciatori, infatti sono proprietari di alcuni resort di superlusso. Infine, uno degli idoli moderni dei ragazzini, il brasiliano Neymar che ha messo in cassaforte 95 milioni di dollari.

Lo sport americano presente in massa

Ecco gli atleti più pagati del 2020 secondo l’autorevole rivista Forbes con una sorpresa al vertice. In una classifica dominata dagli sport più ricchi, ecco a sorpresa, ma non tanto, tornare un pugile, come ai tempi di Tyson. L’atleta più pagato del 2020 risulta infatti essere l’irlandese Connor Mcgregor , che tra sponsor, tanti e incontri, pochi, ha incassato qualcosa come 180 milioni di dollari. Cifre davvero spaventose. Non potevano ovviamente mancare in classifica gli eroi del basket e del football americano, i due sport che attualmente, nonostante la pandemia, producono il maggior numero di incassi. Infine, rimangono comunque ampiamente in classifica due icone dello sport mondiale come l’eterno tennista Federer e il pluricampione di Formula Uno Hamilton. Per loro, l’anno scorso introiti tra i 75 e gli 82 milioni di dollari.

