Cosa fare al mare quando c'è la classica mezza giornata di pioggia? Domanda che ci facciamo tutti, quando ci stiamo godendo le meritate vacanze estive, ma becchiamo qualche ora di pioggia. Solitamente, tranne chi preferisce rimanere in albergo, gli altri si dividono tra una gita fuori porta e un giro al centro commerciale più vicino. Ma, se abbiamo prenotato la nostra vacanza in Romagna, spendiamo mezza giornata lontano dal mare per visitare questo borgo incantato e senza tempo: Bertinoro. La Romagna infatti conosciuta nelle sue mondane e rilassanti mete costiere, possiede anche un entroterra ricchissimo di storia, arte e cultura.

Lo chiamano il balcone della Romagna

Bertinoro, ufficialmente in provincia di Forlì-Cesena è un bellissimo borgo medievale arroccato nell’entroterra delle colline romagnole. Qui, è anche chiamato “il balcone della Romagna”, perché, un po’ come San Marino, offre dei panorami mozzafiato sulla costa e sulla pianura circostanti. Una vera e propria terrazza panoramica che ci permetterà di avvicinare cielo, terra e mare.

Cosa visitare a Bertinoro

Con un centro storico, che ci farà letteralmente tornare indietro nel tempo. La nostra visita dovrà per forza tenere conto del Palazzo Ordelaffi, della Rocca col suo museo, della Strada della vendemmia. Per chi ama storia e letteratura, qui soggiornò attorno al 1300 il grande poeta Dante Alighieri, in uno dei suoi tanti viaggi italiani.

Non solo arte ma anche enogastronomia

Non facciamo però l’errore di lasciare questa località senza aver assaporato i vini locali, che, secondo la leggenda hanno dato anche il nome al paese. Bertinoro è adagiata lungo la cosiddetta strada dei vini della Romagna. Qui, avremo la possibilità di degustare, in una delle tante cantine del luogo, i vini tipici della regione: dal Trebbiano al Sangiovese, fino all’Albana. Se non dobbiamo tornare in albergo per il pranzo o la cena, approfittiamo delle tante occasioni per fermarci a mangiare la pasta fatta in casa e la magnifica piadina della zona.

